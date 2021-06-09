Мария САККАРИ: «Победа над Свентек – это исполнение мечты»

Мария Саккари прокомментировала свою сенсационную победу над Игой Свентек в четвертьфинале Ролан Гаррос-2021:

«У меня нет слов. Это исполнение мечты. Не знаю, сейчас мне очень приятно. Я бы не справилась без своей команды и их поддержки. Конечно, у нас впереди еще длинный путь, но сегодня мы сделали важный шаг.

Не буду рассказывать, какой у меня был план, поскольку мы с Игой еще точно встретимся. Не буду раскрывать секреты. Но сегодня я получала удовольствие. Перед матчем я даже поговорила с собой и сказала: «Да, это очень важный матч, но ты должна получать удовольствие».