Накануне Евро-2020 FAVBET предлагает вспомнить свой самый яркий матч

До зажигательного события лета остаются считанные дни и FAVBET вспомнил самый яркий матч

  • 09.06.2021 16:37
  • 249 просмотров
  • 4 комментария
Накануне Евро-2020 FAVBET предлагает вспомнить свой самый яркий матч

Пока другие компании на рынке развлекательной индустрии демонстрируют эпические баталии футболистов на поле, финты, истошный визг болельщиков и бешеную эйфорию, FAVBET и креативное агентство Banda пошли другим путем.

В основе истории - воспоминания. Немного смешные, странные и гиперболизированные, но такие невероятные. От них до сих пор мурашки по коже. Здесь и футболисты из болельщики в национальных костюмах, и разъяренный сосед в образе минотавра. Когда вспоминаешь яркий матч - возможно все.

Особенно, когда этот матч - киевский финал Евро-2012 между сборными Испании и Италии, в котором испанцы победили 4: 0. Кто тогда мог подумать, что подопечные Дель Боске бульдозером пройдутся по итальянцах и выигрывают с такой разницей? И для кого-то эти эмоции до сих пор невероятные.

Еще одна фишка - рассказ истории. FAVBET и Banda отказались от пафосных рекламных голосов и сделали ставку на простоту и доверие. Когда историю рассказывает твой друг, сосед или коллега по работе.

И если тебе еще не было чего вспомнить, FAVBET приглашает быть внутри Евро-2020 и пережить невероятные эмоции вместе. В компании уверены, что нас ждет невероятный турнир.

А еще, кроме рекламной кампании, обещают кучу воспалительного контента, проведение промо-мероприятий и розыгрышей.

Самое время быть внутри игры с FAVBET.

 

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    RoNIkyo
      RoNIkyo, 09.06.2021 17:19
    0
    футфан, 09.06.2021 17:15
    Саме так і написано, ТБ-3.5
    а-а-а-а, вибачаюсь, ТБ - це загальна кількість м'ячів? Я просто в цих тоталізаторах не дуже.
    Ссылка
    футфан
      футфан, 09.06.2021 17:15
    0
    RoNIkyo, 09.06.2021 17:12
    секундочку, ввідні дані неточні - якщо скандинави зіграють внічию з рахунком 2:2 і більше. І вони закінчили з 2:2. Четвертий гол забили десь на 80 хвилині і тоді тупо 10 хвилин перепасовувались в центрі поля стоячи.
    Саме так і написано, ТБ-3.5
    Ссылка
    RoNIkyo
      RoNIkyo, 09.06.2021 17:12
    0
    футфан, 09.06.2021 16:59
    Скандинавская ничья на евро 2004, которой тыкают любого итальянца, когда хотят его позлить.
    Краткое содержание предыдущих серий: у Швеции и Дании по четыре очка после двух туров и очная встреча, у Италии – два балла и баттл с уже вылетевшей Болгарией. Северные сборные выходят в плей-офф в двух случаях: если «адзурра» не победит или если скандинавы сыграют вничью ТБ3,5 – 0:0 или 1:1 по дополнительным показателям пропускает в 1/4 итальянцев. В итоге знаете какой счет?
    секундочку, ввідні дані неточні - якщо скандинави зіграють внічию з рахунком 2:2 і більше. І вони закінчили з 2:2. Четвертий гол забили десь на 80 хвилині і тоді тупо 10 хвилин перепасовувались в центрі поля стоячи.
    Ссылка
    футфан
      футфан, 09.06.2021 16:59
    0
    Скандинавская ничья на евро 2004, которой тыкают любого итальянца, когда хотят его позлить.
    Краткое содержание предыдущих серий: у Швеции и Дании по четыре очка после двух туров и очная встреча, у Италии – два балла и баттл с уже вылетевшей Болгарией. Северные сборные выходят в плей-офф в двух случаях: если «адзурра» не победит или если скандинавы сыграют вничью ТБ3,5 – 0:0 или 1:1 по дополнительным показателям пропускает в 1/4 итальянцев. В итоге знаете какой счет?
    Ссылка
    RoNIkyo
      RoNIkyo, 09.06.2021 17:19
    0
    футфан, 09.06.2021 17:15
    Саме так і написано, ТБ-3.5
    а-а-а-а, вибачаюсь, ТБ - це загальна кількість м'ячів? Я просто в цих тоталізаторах не дуже.
    Ссылка
    футфан
      футфан, 09.06.2021 17:15
    0
    RoNIkyo, 09.06.2021 17:12
    секундочку, ввідні дані неточні - якщо скандинави зіграють внічию з рахунком 2:2 і більше. І вони закінчили з 2:2. Четвертий гол забили десь на 80 хвилині і тоді тупо 10 хвилин перепасовувались в центрі поля стоячи.
    Саме так і написано, ТБ-3.5
    Ссылка
    RoNIkyo
      RoNIkyo, 09.06.2021 17:12
    0
    футфан, 09.06.2021 16:59
    Скандинавская ничья на евро 2004, которой тыкают любого итальянца, когда хотят его позлить.
    Краткое содержание предыдущих серий: у Швеции и Дании по четыре очка после двух туров и очная встреча, у Италии – два балла и баттл с уже вылетевшей Болгарией. Северные сборные выходят в плей-офф в двух случаях: если «адзурра» не победит или если скандинавы сыграют вничью ТБ3,5 – 0:0 или 1:1 по дополнительным показателям пропускает в 1/4 итальянцев. В итоге знаете какой счет?
    секундочку, ввідні дані неточні - якщо скандинави зіграють внічию з рахунком 2:2 і більше. І вони закінчили з 2:2. Четвертий гол забили десь на 80 хвилині і тоді тупо 10 хвилин перепасовувались в центрі поля стоячи.
    Ссылка
    футфан
      футфан, 09.06.2021 16:59
    0
    Скандинавская ничья на евро 2004, которой тыкают любого итальянца, когда хотят его позлить.
    Краткое содержание предыдущих серий: у Швеции и Дании по четыре очка после двух туров и очная встреча, у Италии – два балла и баттл с уже вылетевшей Болгарией. Северные сборные выходят в плей-офф в двух случаях: если «адзурра» не победит или если скандинавы сыграют вничью ТБ3,5 – 0:0 или 1:1 по дополнительным показателям пропускает в 1/4 итальянцев. В итоге знаете какой счет?
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