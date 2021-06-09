Накануне Евро-2020 FAVBET предлагает вспомнить свой самый яркий матч

Пока другие компании на рынке развлекательной индустрии демонстрируют эпические баталии футболистов на поле, финты, истошный визг болельщиков и бешеную эйфорию, FAVBET и креативное агентство Banda пошли другим путем.
В основе истории - воспоминания. Немного смешные, странные и гиперболизированные, но такие невероятные. От них до сих пор мурашки по коже. Здесь и футболисты из болельщики в национальных костюмах, и разъяренный сосед в образе минотавра. Когда вспоминаешь яркий матч - возможно все.
Особенно, когда этот матч - киевский финал Евро-2012 между сборными Испании и Италии, в котором испанцы победили 4: 0. Кто тогда мог подумать, что подопечные Дель Боске бульдозером пройдутся по итальянцах и выигрывают с такой разницей? И для кого-то эти эмоции до сих пор невероятные.
Еще одна фишка - рассказ истории. FAVBET и Banda отказались от пафосных рекламных голосов и сделали ставку на простоту и доверие. Когда историю рассказывает твой друг, сосед или коллега по работе.
И если тебе еще не было чего вспомнить, FAVBET приглашает быть внутри Евро-2020 и пережить невероятные эмоции вместе. В компании уверены, что нас ждет невероятный турнир.
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Источник — Sport.ua
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Краткое содержание предыдущих серий: у Швеции и Дании по четыре очка после двух туров и очная встреча, у Италии – два балла и баттл с уже вылетевшей Болгарией. Северные сборные выходят в плей-офф в двух случаях: если «адзурра» не победит или если скандинавы сыграют вничью ТБ3,5 – 0:0 или 1:1 по дополнительным показателям пропускает в 1/4 итальянцев. В итоге знаете какой счет?
Краткое содержание предыдущих серий: у Швеции и Дании по четыре очка после двух туров и очная встреча, у Италии – два балла и баттл с уже вылетевшей Болгарией. Северные сборные выходят в плей-офф в двух случаях: если «адзурра» не победит или если скандинавы сыграют вничью ТБ3,5 – 0:0 или 1:1 по дополнительным показателям пропускает в 1/4 итальянцев. В итоге знаете какой счет?
Краткое содержание предыдущих серий: у Швеции и Дании по четыре очка после двух туров и очная встреча, у Италии – два балла и баттл с уже вылетевшей Болгарией. Северные сборные выходят в плей-офф в двух случаях: если «адзурра» не победит или если скандинавы сыграют вничью ТБ3,5 – 0:0 или 1:1 по дополнительным показателям пропускает в 1/4 итальянцев. В итоге знаете какой счет?
Краткое содержание предыдущих серий: у Швеции и Дании по четыре очка после двух туров и очная встреча, у Италии – два балла и баттл с уже вылетевшей Болгарией. Северные сборные выходят в плей-офф в двух случаях: если «адзурра» не победит или если скандинавы сыграют вничью ТБ3,5 – 0:0 или 1:1 по дополнительным показателям пропускает в 1/4 итальянцев. В итоге знаете какой счет?
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