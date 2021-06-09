Андрей ШЕВЧЕНКО: «Украина готова к Евро. С нетерпением жду матчей»

Наставник уверен, что национальная команда готова к крупному турниру

  • 09.06.2021 16:52
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Андрей ШЕВЧЕНКО: «Украина готова к Евро. С нетерпением жду матчей»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко убежден, что команда готова к Евро-2020, а также ждет первого для себя крупного турнира в качестве тренера.

«Перенос турнира дал нам возможность дополнительного поиска. Это достаточно большой срок: команда поменялась, добавились новые игроки. Конечно, мы очень ждали этот турнир. Ситуация с COVID-19 серьезно повлияла на весь мир, и очень хорошо, что было сделано все возможное, чтобы спорт не останавливался. Наверное, самый положительный момент заключается в том, что болельщики смогли увидеть продолжение соревнований, а УЕФА сумел завершить все запланированные турниры.

Пускай для этого пришлось перенести Евро на год (и это было верным решением), но наконец-то чемпионат состоится - и мы к нему готовы! Мы работаем над тем, чтобы новые ребята, которые влились в наш состав, как можно быстрее вписались в структуру команды и поняли принципы, по которым мы играем.

Я с большим нетерпением жду старта Евро. Как бывший игрок я уже почувствовал, что такое крупные турниры - и чемпионат Европы, и первенство мира, в которых я участвовал. У меня меня была возможность со всех сторон оценить, что это такое, в том числе с позиции тренера.

Полагаю, молодые игроки, которые еще не участвовали в таких турнирах, внимательно прислушаются к тому, что им говорится. Важно психологически готовить футболистов перед такими турнирами. А в целом, думаю, это будет большой праздник для них и, конечно же, для болельщиков», - сказал Шевченко.

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Источник — УЕФА

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