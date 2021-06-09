Сергей СТОРОЖЕНКО: «Металлист 1925 не имеет отношения к Шахтеру»

В Харькове к донецкому клубу не очень хорошее отношение, считает специалист

  • 09.06.2021 14:24
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Сергей СТОРОЖЕНКО: «Металлист 1925 не имеет отношения к Шахтеру»
© ФК Металлист 1925. Сергей Стороженко

Глава наблюдательного совета «Металлиста 1925» Сергей Стороженко рассказал о взаимоотношениях харьковского клуба с донецким «Шахтером». Ранее «Металлист 1925» обеспечил себе место в УПЛ в будущем сезоне.

– Слухи о сотрудничестве с «Шахтером» — только слухи?
– Существуют люди, которые занимаются и участвуют в кампаниях дискредитации. Несмотря на то, что «Шахтер» собирал полные трибуны ОСК «Металлист» на матчах Лиги чемпионов, в Харькове к «горнякам» не очень хорошее отношение. В ультрас-среде категорически не воспринимают «Шахтер».

В свое время я прилагал огромные усилия, чтобы маргиналы и экстремисты, которые есть в каждом фан-движении, не совершали актов вандализма в отношении магазина, автобуса, футболистов «Шахтера».

Такими слухами люди пытаются переложить этот фон на нас. Потому что Кривенцов играл и работал в «Шахтере». Так мы поэтому причастны к «Шахтеру»? А главный тренер наших уважаемых коллег из «Металла» тоже много лет отыграл в «Шахтере». И что?

Да, мы взяли несколько футболистов из «Шахтера», но харьковских. Например, Дима Крыськив. Поэтому люди балуются, лишь бы что сказать.

Я в Facebook отвечал одному болельщику на претензию по поводу баннера. Мол, мы разместили матчевую афишу на доме, владельцем которого является депутат от ОПЗЖ. Все, нас уже в ОПЗЖ записали. На чужой роток не накинешь платок.

Ну мало ли идиотов? Люди сидят дома на диване, в жизни скворечника не прибили, а выдумывают такие вещи. Мы не имеем никакого отношения к «Шахтеру». Я знаком с руководством клуба, владельцем, глубоко их уважаю, но мы не находимся в каких бы то ни было отношениях с донецким клубом.

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Источник — Трибуна

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