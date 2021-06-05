ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 вышел в УПЛ

Харьковская команда выиграла и воспользовалась неудачами конкурентов

  • 05.06.2021 19:27
  • 3605 просмотров
  • 15 комментариев
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 вышел в УПЛ
© facebook.com/metalist1925kh

По итогам предпоследнего тура чемпионата Первой лиги определилась третья команда, которая вышла в УПЛ вслед за «Вересом» и «Черноморцем».

«Металлист 1925» обыграл «Кремень» и обеспечил себе финиш в топ-3. Харьковской команде помогли результаты «Николаева» и «Агробизнеса», которые свои матчи довольно неожиданно проиграли.

За тур до конца «Металлист 1925» опережает «Николаев» на 4 очка и выходит в УПЛ.

Первая лига. 29-й тур

Черноморец - Альянс 0:2
Голы: Ярошенко, 56, Шарай, 69

Кремень - Металлист 1925 0:4
Голы: Блажко, 21, Батюшин, 31, 75, Голодюк, 34

Николаев - Полесье 0:1
Гол: Островский, 55

Нива - Агробизнес 1:0
Гол: Когут, 8 (в свои ворота)

Прикарпатье - Волынь 2:0
Голы: Сондей, 25, Цюцюра, 80

Оболонь - Горняк-Спорт 0:1
Гол: Твердохлиб, 74

ВПК-Агро - Кристалл 1:2
Голы: Шевченко, 76 - Вакуленко, 74, 89

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(9 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 05.06.2021 19:57
    0
    Новый фарм Шахтера.
    Черноморец будет фармом Динамо.
    Ссылка
    vitalikss86
    online
      vitalikss86, 05.06.2021 19:56
    0
    sashaddd25 Саша (металлолом сдали на приёмку), 05.06.2021 19:32
    Ну наконец-то в прошлых сезонах Харьков сливал а в этом все-же решили выйти .
    Не смей! Металлист это сила!
    Ссылка
    Dosik
    online
      Dosik, 05.06.2021 19:56
    0
    Ну то таке))Пару років і зникне цей недометаліст.Як зникали всі до нього.Арсенал.ФК Харків,Геліос.На жал,чі скоріше на щастя в місті Харків є одна команда яку обожнюють харків*яни це Металіст.Він був ..є і буде!А все інше як висловлюється мій побратим-мертвонародженне дитя)))
    Ссылка
    Олексій Коваль
    online
      Олексій Коваль, 05.06.2021 19:55
    +1
    Гей, наливаймо, повнії чари, щоб через вінця лілося! Щоб наша доля нас не цуралась, щов в УПЛ все срослосся!!!
    Ссылка
    нестор
    online
      нестор, 05.06.2021 19:46
    +1
    Mad_Fer_it, 05.06.2021 19:29
    Харьков заслуживает команду в УПЛ!
    А лучше - две
    Лучше - 4, с ФК Харьков и Гелиос.)
    Ссылка
    нестор
    online
      нестор, 05.06.2021 19:45
    -2
    Кремень утонул.
    И тем не менее!
    Нива - Агробизнес 1:0
    Гол: Когут, 8 (в свои ворота)
    Прикарпатье - Волынь 2:0
    Голы: Сондей, 25, Цюцюра, 80
    АгроБ и Волынь подстраховали землячков от вылета.)
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 05.06.2021 19:41
    -1
    Красавцы, назло Ярику и прочим недоброжелателям.
    Ссылка
    GR-65
    online
      GR-65, 05.06.2021 19:36
    +1
    олег смирнов, 05.06.2021 19:32
    Что или кто мешает металлисту быть в высшей лиги уже сейчс? Я думаю вы поняли о каком металисте я говорю
    Ты о клоне им. ярославского?
    Ссылка
    GR-65
    online
      GR-65, 05.06.2021 19:34
    +4
    З чим я всіх нас і вітаю!
    Ссылка
    Alex Kozak
    online
      Alex Kozak, 05.06.2021 19:33
    +5
    Всех харьковчан и болельщиков поздравляю!
    Ссылка
    олег смирнов
    online
      олег смирнов, 05.06.2021 19:32
    -4
    Что или кто мешает металлисту быть в высшей лиги уже сейчс? Я думаю вы поняли о каком металисте я говорю
    Ссылка
    sashaddd25 Саша (металлолом сдали на приёмку)
    online
      sashaddd25 Саша (металлолом сдали на ..., 05.06.2021 19:32
    -2
    Ну наконец-то в прошлых сезонах Харьков сливал а в этом все-же решили выйти .
    Ссылка
    maksimisgreat
    online
      maksimisgreat, 05.06.2021 19:29
    +7
    Харьков в УПЛ!!!
    Ссылка
    Mad_Fer_it
    online
      Mad_Fer_it, 05.06.2021 19:29
    +7
    Харьков заслуживает команду в УПЛ!
    А лучше - две
    Ссылка
    maksimisgreat
    online
      maksimisgreat, 05.06.2021 19:29
    +7
    Ура!!!! Мы в УПЛ!!!
    Ссылка
    maksimisgreat
    online
      maksimisgreat, 05.06.2021 19:29
    +7
    Харьков в УПЛ!!!
    Ссылка
    Mad_Fer_it
    online
      Mad_Fer_it, 05.06.2021 19:29
    +7
    Харьков заслуживает команду в УПЛ!
    А лучше - две
    Ссылка
    maksimisgreat
    online
      maksimisgreat, 05.06.2021 19:29
    +7
    Ура!!!! Мы в УПЛ!!!
    Ссылка
    Alex Kozak
    online
      Alex Kozak, 05.06.2021 19:33
    +5
    Всех харьковчан и болельщиков поздравляю!
    Ссылка
    GR-65
    online
      GR-65, 05.06.2021 19:34
    +4
    З чим я всіх нас і вітаю!
    Ссылка
    Олексій Коваль
    online
      Олексій Коваль, 05.06.2021 19:55
    +1
    Гей, наливаймо, повнії чари, щоб через вінця лілося! Щоб наша доля нас не цуралась, щов в УПЛ все срослосся!!!
    Ссылка
    нестор
    online
      нестор, 05.06.2021 19:46
    +1
    Mad_Fer_it, 05.06.2021 19:29
    Харьков заслуживает команду в УПЛ!
    А лучше - две
    Лучше - 4, с ФК Харьков и Гелиос.)
    Ссылка
    GR-65
    online
      GR-65, 05.06.2021 19:36
    +1
    олег смирнов, 05.06.2021 19:32
    Что или кто мешает металлисту быть в высшей лиги уже сейчс? Я думаю вы поняли о каком металисте я говорю
    Ты о клоне им. ярославского?
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 05.06.2021 19:57
    0
    Новый фарм Шахтера.
    Черноморец будет фармом Динамо.
    Ссылка
    vitalikss86
    online
      vitalikss86, 05.06.2021 19:56
    0
    sashaddd25 Саша (металлолом сдали на приёмку), 05.06.2021 19:32
    Ну наконец-то в прошлых сезонах Харьков сливал а в этом все-же решили выйти .
    Не смей! Металлист это сила!
    Ссылка
    Dosik
    online
      Dosik, 05.06.2021 19:56
    0
    Ну то таке))Пару років і зникне цей недометаліст.Як зникали всі до нього.Арсенал.ФК Харків,Геліос.На жал,чі скоріше на щастя в місті Харків є одна команда яку обожнюють харків*яни це Металіст.Він був ..є і буде!А все інше як висловлюється мій побратим-мертвонародженне дитя)))
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности