ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 вышел в УПЛ

По итогам предпоследнего тура чемпионата Первой лиги определилась третья команда, которая вышла в УПЛ вслед за «Вересом» и «Черноморцем».
«Металлист 1925» обыграл «Кремень» и обеспечил себе финиш в топ-3. Харьковской команде помогли результаты «Николаева» и «Агробизнеса», которые свои матчи довольно неожиданно проиграли.
За тур до конца «Металлист 1925» опережает «Николаев» на 4 очка и выходит в УПЛ.
Первая лига. 29-й тур
Черноморец - Альянс 0:2
Голы: Ярошенко, 56, Шарай, 69
Кремень - Металлист 1925 0:4
Голы: Блажко, 21, Батюшин, 31, 75, Голодюк, 34
Николаев - Полесье 0:1
Гол: Островский, 55
Нива - Агробизнес 1:0
Гол: Когут, 8 (в свои ворота)
Прикарпатье - Волынь 2:0
Голы: Сондей, 25, Цюцюра, 80
Оболонь - Горняк-Спорт 0:1
Гол: Твердохлиб, 74
ВПК-Агро - Кристалл 1:2
Голы: Шевченко, 76 - Вакуленко, 74, 89
Источник — Sport.ua
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Черноморец будет фармом Динамо.
А лучше - две
И тем не менее!
Нива - Агробизнес 1:0
Гол: Когут, 8 (в свои ворота)
Прикарпатье - Волынь 2:0
Голы: Сондей, 25, Цюцюра, 80
АгроБ и Волынь подстраховали землячков от вылета.)
А лучше - две
А лучше - две
А лучше - две
Черноморец будет фармом Динамо.
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