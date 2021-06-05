ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 вышел в УПЛ

По итогам предпоследнего тура чемпионата Первой лиги определилась третья команда, которая вышла в УПЛ вслед за «Вересом» и «Черноморцем».

«Металлист 1925» обыграл «Кремень» и обеспечил себе финиш в топ-3. Харьковской команде помогли результаты «Николаева» и «Агробизнеса», которые свои матчи довольно неожиданно проиграли.

За тур до конца «Металлист 1925» опережает «Николаев» на 4 очка и выходит в УПЛ.

Первая лига. 29-й тур

Черноморец - Альянс 0:2

Голы: Ярошенко, 56, Шарай, 69

Кремень - Металлист 1925 0:4

Голы: Блажко, 21, Батюшин, 31, 75, Голодюк, 34

Николаев - Полесье 0:1

Гол: Островский, 55

Нива - Агробизнес 1:0

Гол: Когут, 8 (в свои ворота)

Прикарпатье - Волынь 2:0

Голы: Сондей, 25, Цюцюра, 80

Оболонь - Горняк-Спорт 0:1

Гол: Твердохлиб, 74

ВПК-Агро - Кристалл 1:2

Голы: Шевченко, 76 - Вакуленко, 74, 89