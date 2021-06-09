Мария Саккари – Ига Свёнтек. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В среду проходят заключительные полуфинальные матчи в рамках Ролан Гаррос.
Две оставшиеся путевки разыграют Кори Гауфф и Барбора Крейчикова, а также Мария Саккари и Ига Свёнтек.
Ранее в полуфинал вышли Тамара Зиданшек и Анастасия Павлюченкова.
Расписание дня
12:00 - Гауфф – Крейчикова
14:00* - Саккари – Свёнтек
* после завершения первого матча
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Источник — Sport.ua
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