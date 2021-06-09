Мария Саккари – Ига Свёнтек. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала Ролан Гаррос

  • 09.06.2021 12:55
  • 432 просмотра
  • 3 комментария
Мария Саккари – Ига Свёнтек. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свёнтек

В среду проходят заключительные полуфинальные матчи в рамках Ролан Гаррос.
 
Две оставшиеся путевки разыграют Кори Гауфф и Барбора Крейчикова, а также Мария Саккари и Ига Свёнтек.

Ранее в полуфинал вышли Тамара Зиданшек и Анастасия Павлюченкова.
 
Расписание дня

12:00 - Гауфф – Крейчикова
14:00* - Саккари – Свёнтек

* после завершения первого матча

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    wago36
    online
      wago36, 09.06.2021 13:38
    -1
    vp-tennis.com - Реально крутой сайт с прогнозами, три месяца беру матчи у них. Даже букмекеры начали резать счёта, видимо что-то заподозрили. Не дадим букам спокойной жизни!
    Ссылка
    Александр Петухов
    online
      Александр Петухов, 09.06.2021 13:36
    +1
    Вот вам и вчерашняя парница Крейчикова! Кто бы мог подумать!
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 09.06.2021 13:35
    0
    Коко після програного таю першого сету, в 2-му поплила і вже горить 0-3 за геймами Крейчиковій.
    Ссылка
    Александр Петухов
    online
      Александр Петухов, 09.06.2021 13:36
    +1
    Вот вам и вчерашняя парница Крейчикова! Кто бы мог подумать!
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 09.06.2021 13:35
    0
    Коко після програного таю першого сету, в 2-му поплила і вже горить 0-3 за геймами Крейчиковій.
    Ссылка
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