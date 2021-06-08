Стала известна первая пара полуфиналисток на Ролан Гаррос

Во втором матче 1/4 финала Ролан Гаррос встречались Елена Рыбакина из Казахстана (№22 WTA) и Анастасия Павлюченкова из России (№32 WTA).
Победу в трех сетах одержала более опытная теннисистка.
Ролан Гаррос. 1/4 финала
Анастасия Павлюченкова (Россия) – Елена Рыбакина (Казахстан) – 6:7(6), 6:2, 9:7
Отметим, что в первом четвертьфинале победила Тамара Зиданшек из Словении. Именно с ней и сыграет Павлюченкова.
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Источник — Sport.ua
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