Стала известна первая пара полуфиналисток на Ролан Гаррос

Во втором матче 1/4 финала Ролан Гаррос встречались Елена Рыбакина из Казахстана (№22 WTA) и Анастасия Павлюченкова из России (№32 WTA).



Победу в трех сетах одержала более опытная теннисистка.



Ролан Гаррос. 1/4 финала

Анастасия Павлюченкова (Россия) – Елена Рыбакина (Казахстан) – 6:7(6), 6:2, 9:7



Отметим, что в первом четвертьфинале победила Тамара Зиданшек из Словении. Именно с ней и сыграет Павлюченкова.