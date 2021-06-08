Стала известна первая пара полуфиналисток на Ролан Гаррос

Второй четвертьфинал также получился интригующим

  • 08.06.2021 18:40
  • 1645 просмотров
  • 7 комментариев
Стала известна первая пара полуфиналисток на Ролан Гаррос
© Getty Images/Global Images Ukraine. Анастасия Павлюченкова

Во втором матче 1/4 финала Ролан Гаррос встречались Елена Рыбакина из Казахстана (№22 WTA) и Анастасия Павлюченкова из России (№32 WTA).
 
Победу в трех сетах одержала более опытная теннисистка.
 
Ролан Гаррос. 1/4 финала
Анастасия Павлюченкова (Россия) – Елена Рыбакина (Казахстан) – 6:7(6), 6:2, 9:7
 
Отметим, что в первом четвертьфинале победила Тамара Зиданшек из Словении. Именно с ней и сыграет Павлюченкова.

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    Женя Матийчук
    online
      Женя Матийчук, 08.06.2021 19:22
    0
    Vladyslav Lukiantsev, 08.06.2021 19:21
    так Рыбакина тоже кацапка, просто стала выступать за казахстан
    и правильно сделала! поняла, что надо тикать из этого болота.
    Ссылка
    Vladyslav Lukiantsev
    online
      Vladyslav Lukiantsev, 08.06.2021 19:21
    0
    Женя Матийчук, 08.06.2021 19:01
    эх жаль Рыбакиной опыта не хватило дожать кацапку, надеюсь Тамара Зиданшек ее декласирует в полуфинале.
    так Рыбакина тоже кацапка, просто стала выступать за казахстан
    Ссылка
    Женя Матийчук
    online
      Женя Матийчук, 08.06.2021 19:16
    0
    sv_2000, 08.06.2021 19:14
    Блин, ну как же жаль, что Костюк досталась не нижняя часть сетки..
    угу , тоже об этом думал, Марта там всех перещелкала бы как орешки.
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 08.06.2021 19:14
    +1
    Блин, ну как же жаль, что Костюк досталась не нижняя часть сетки..
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 08.06.2021 19:13
    0
    Бадоса пролетела, для меня ожидаемо, а вот Павлюченкова удивляет
    Ссылка
    Женя Матийчук
    online
      Женя Матийчук, 08.06.2021 19:01
    0
    эх жаль Рыбакиной опыта не хватило дожать кацапку, надеюсь Тамара Зиданшек ее декласирует в полуфинале.
    Ссылка
    Дмитрий Борщёв
    online
      Дмитрий Борщёв, 08.06.2021 18:57
    -3
    Настя молодчинка, с характером! Может и до финала добраться.
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 08.06.2021 19:14
    +1
    Блин, ну как же жаль, что Костюк досталась не нижняя часть сетки..
    Ссылка
    Женя Матийчук
    online
      Женя Матийчук, 08.06.2021 19:22
    0
    Vladyslav Lukiantsev, 08.06.2021 19:21
    так Рыбакина тоже кацапка, просто стала выступать за казахстан
    и правильно сделала! поняла, что надо тикать из этого болота.
    Ссылка
    Vladyslav Lukiantsev
    online
      Vladyslav Lukiantsev, 08.06.2021 19:21
    0
    Женя Матийчук, 08.06.2021 19:01
    эх жаль Рыбакиной опыта не хватило дожать кацапку, надеюсь Тамара Зиданшек ее декласирует в полуфинале.
    так Рыбакина тоже кацапка, просто стала выступать за казахстан
    Ссылка
    Женя Матийчук
    online
      Женя Матийчук, 08.06.2021 19:16
    0
    sv_2000, 08.06.2021 19:14
    Блин, ну как же жаль, что Костюк досталась не нижняя часть сетки..
    угу , тоже об этом думал, Марта там всех перещелкала бы как орешки.
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 08.06.2021 19:13
    0
    Бадоса пролетела, для меня ожидаемо, а вот Павлюченкова удивляет
    Ссылка
    Женя Матийчук
    online
      Женя Матийчук, 08.06.2021 19:01
    0
    эх жаль Рыбакиной опыта не хватило дожать кацапку, надеюсь Тамара Зиданшек ее декласирует в полуфинале.
    Ссылка
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