Джуричича в Шахтере не будет. На него претендуют два клуба АПЛ

29-летний сербский атакующий полузащитник «Сассуоло» Филип Джуричич вряд ли переберется в «Шахтер» вслед за главным тренером Роберто Де Дзерби, о чем ранее судачили в итальянских масс-медиа.

Согласно последней информации, «Сассуоло» получил два официальных предложения по Джуричичу, причем оба от клубов английской Премьер-лиги – «Вест Хэма» и «Саутгемптона».

Сам Джуричич не горит желанием ехать в Англию, предпочитая оставаться в итальянской Серии А.

Напомним, ранее сообщалось, что Джуричич готов перебраться вместе с Де Дзерби в донецкий «Шахтер».