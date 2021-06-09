Джуричича в Шахтере не будет. На него претендуют два клуба АПЛ

Хотя сам серб предпочел бы остаться в Италии

  • 09.06.2021 12:47
  • 1128 просмотров
  • 1 комментарий
Джуричича в Шахтере не будет. На него претендуют два клуба АПЛ
© Getty Images/Global Images Ukraine. Филип Джуричич

29-летний сербский атакующий полузащитник «Сассуоло» Филип Джуричич вряд ли переберется в «Шахтер» вслед за главным тренером Роберто Де Дзерби, о чем ранее судачили в итальянских масс-медиа.

Согласно последней информации, «Сассуоло» получил два официальных предложения по Джуричичу, причем оба от клубов английской Премьер-лиги – «Вест Хэма» и «Саутгемптона».

Сам Джуричич не горит желанием ехать в Англию, предпочитая оставаться в итальянской Серии А.

Напомним, ранее сообщалось, что Джуричич готов перебраться вместе с Де Дзерби в донецкий «Шахтер».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sky Sport Italia

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Andre066
    online
      Andre066, 09.06.2021 13:27
    0
    - 2 игрока с провал идеи с бывшего клуба уже заберет
    Ссылка
    Andre066
    online
      Andre066, 09.06.2021 13:27
    0
    - 2 игрока с провал идеи с бывшего клуба уже заберет
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности