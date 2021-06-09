Джуричича в Шахтере не будет. На него претендуют два клуба АПЛ

29-летний сербский атакующий полузащитник «Сассуоло» Филип Джуричич вряд ли переберется в «Шахтер» вслед за главным тренером Роберто Де Дзерби, о чем ранее судачили в итальянских масс-медиа.
Согласно последней информации, «Сассуоло» получил два официальных предложения по Джуричичу, причем оба от клубов английской Премьер-лиги – «Вест Хэма» и «Саутгемптона».
Сам Джуричич не горит желанием ехать в Англию, предпочитая оставаться в итальянской Серии А.
Напомним, ранее сообщалось, что Джуричич готов перебраться вместе с Де Дзерби в донецкий «Шахтер».
Источник — Sky Sport Italia
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