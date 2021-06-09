Динамо и Сассуоло поборются за португальского центрбека Иванилду Фернандеша

Этим игроком «бело-синие» интересовались еще год назад

  • 09.06.2021 12:34
  • 1026 просмотров
  • 2 комментария
Динамо и Сассуоло поборются за португальского центрбека Иванилду Фернандеша
© Getty Images/Global Images Ukraine. Иванилду Фернандеш

Украинское «Динамо» и итальянский «Сассуоло» в летнее трансферное окно намерены побороться за 25-летнего португальского центрального защитника лиссабонского «Спортинга» Иванилду Фернандеша.

Оценочная стоимость игрока на Transfermarkt составляет 1 миллион евро, а контракт со «Спортингом» рассчитан до лета 2022 года.

«Динамо» проявляло заинтересованность в услугах Иванилду Фернандеша еще минувшим летом, но тогда «Спортинг» отдал центрбека в аренду испанской «Альмерии», где футболист провел 17 матчей.

«Альмерия» не прочь сохранить Иванилду Фернандеша в своем составе, но после того, как клуб не завоевал путевку в Ла Лигу, сделать это для испанцев будет непросто.

Отметим, что рост Иванилду Фернандеша составляет 194 сантиметра, и это левоногий центральный защитник.

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Источник — record.pt

(7 голосов)

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Комментарии
    Ruud
    online
      Ruud, 09.06.2021 12:58
    0
    Ваня, сразу видно наш человек
    Ссылка
    vitaha33
      vitaha33, 09.06.2021 12:47
    0
    Прочитав його ім'я як Інваліду😁
    А з таким іменем паганяло буде готове
    Ссылка
    Ruud
    online
      Ruud, 09.06.2021 12:58
    0
    Ваня, сразу видно наш человек
    Ссылка
    vitaha33
      vitaha33, 09.06.2021 12:47
    0
    Прочитав його ім'я як Інваліду😁
    А з таким іменем паганяло буде готове
    Ссылка
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