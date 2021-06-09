Динамо и Сассуоло поборются за португальского центрбека Иванилду Фернандеша

Украинское «Динамо» и итальянский «Сассуоло» в летнее трансферное окно намерены побороться за 25-летнего португальского центрального защитника лиссабонского «Спортинга» Иванилду Фернандеша.

Оценочная стоимость игрока на Transfermarkt составляет 1 миллион евро, а контракт со «Спортингом» рассчитан до лета 2022 года.

«Динамо» проявляло заинтересованность в услугах Иванилду Фернандеша еще минувшим летом, но тогда «Спортинг» отдал центрбека в аренду испанской «Альмерии», где футболист провел 17 матчей.

«Альмерия» не прочь сохранить Иванилду Фернандеша в своем составе, но после того, как клуб не завоевал путевку в Ла Лигу, сделать это для испанцев будет непросто.

Отметим, что рост Иванилду Фернандеша составляет 194 сантиметра, и это левоногий центральный защитник.