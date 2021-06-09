Андрей ПЯТОВ: «Мы не подавали список песен, сегодня с ребятами составим»

Капитан сборной Украины высказался на тему выбора песен команды

  • 09.06.2021 12:00
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Андрей ПЯТОВ: «Мы не подавали список песен, сегодня с ребятами составим»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Пятов

Вратарь сборной Украины Андрей Пятов заявил, что ни он, ни команда не подавали свой плейлист песен. 

Напомним, что в изначальном списке были песни Моргенштерна и других российских исполнителей.

«Я хотел закрыть эту тему. Мы не подавали список. Там просто фигурирует, что я, как капитан подавал этот список. Я ничего не давал. Мы сегодня с ребятами составим, нет проблем. Мы меломаны, у каждого свое направления, но этот список не соответствует действительности», - сказал Пятов.

Отметим, что после обнародования этой информации плейлист был полностью изменен.

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Источник — Sport.ua

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