Андрей ПЯТОВ: «Мы не подавали список песен, сегодня с ребятами составим»

Вратарь сборной Украины Андрей Пятов заявил, что ни он, ни команда не подавали свой плейлист песен.

Напомним, что в изначальном списке были песни Моргенштерна и других российских исполнителей.

«Я хотел закрыть эту тему. Мы не подавали список. Там просто фигурирует, что я, как капитан подавал этот список. Я ничего не давал. Мы сегодня с ребятами составим, нет проблем. Мы меломаны, у каждого свое направления, но этот список не соответствует действительности», - сказал Пятов.

Отметим, что после обнародования этой информации плейлист был полностью изменен.