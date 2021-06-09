ЗЕЛЕНСКИЙ – о старте Евро: «Ждем пятницу. На этот раз – не из-за СНБО»

Президент Украины примерил новую форму национальной команды

  • 09.06.2021 11:23
  • 1195 просмотров
  • 4 комментария
ЗЕЛЕНСКИЙ – о старте Евро: «Ждем пятницу. На этот раз – не из-за СНБО»
© Инстаграм Владимира Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский напомнил, что через несколько дней стартует чемпионат Европы по футболу.
 
«Ждем пятницу. На этот раз – не из-за СНБО», – написал Зеленский в инстаграме, выставив фото в новой футболке сборной Украины.
 
Отметим, что 11 июня в матче-открытии сыграют сборный Италии и Турции.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Instagram

(9 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Сергей Шец
    online
      Сергей Шец, 09.06.2021 11:58
    +3
    Waldemarius, 09.06.2021 11:49
    йому хтось казав, що збірна країни, яку він очолює, грає в неділю? Чи він на період ЄВРО переходить на віддалений доступ від країни?
    Тебя не смущает, что в пятницу открытие Евро? Видимо Зеля в футболе явно разбирается больше чем ты! Он не говорил про сборную, которая играет в пятницу!
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 09.06.2021 11:54
    0
    Alex Suz, 09.06.2021 11:38
    Работай
    Футболист
    Це і є та робота, на яку його найняли ті, хто привів до влади - замилювати очи. Так що тут він на свому місці
    Ссылка
    Waldemarius
      Waldemarius, 09.06.2021 11:49
    -5
    йому хтось казав, що збірна країни, яку він очолює, грає в неділю? Чи він на період ЄВРО переходить на віддалений доступ від країни?
    Ссылка
    Alex Suz
    online
      Alex Suz, 09.06.2021 11:38
    -5
    Работай
    Футболист
    Ссылка
    Сергей Шец
    online
      Сергей Шец, 09.06.2021 11:58
    +3
    Waldemarius, 09.06.2021 11:49
    йому хтось казав, що збірна країни, яку він очолює, грає в неділю? Чи він на період ЄВРО переходить на віддалений доступ від країни?
    Тебя не смущает, что в пятницу открытие Евро? Видимо Зеля в футболе явно разбирается больше чем ты! Он не говорил про сборную, которая играет в пятницу!
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 09.06.2021 11:54
    0
    Alex Suz, 09.06.2021 11:38
    Работай
    Футболист
    Це і є та робота, на яку його найняли ті, хто привів до влади - замилювати очи. Так що тут він на свому місці
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности