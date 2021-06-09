ЗЕЛЕНСКИЙ – о старте Евро: «Ждем пятницу. На этот раз – не из-за СНБО»

Президент Украины Владимир Зеленский напомнил, что через несколько дней стартует чемпионат Европы по футболу.
«Ждем пятницу. На этот раз – не из-за СНБО», – написал Зеленский в инстаграме, выставив фото в новой футболке сборной Украины.
Отметим, что 11 июня в матче-открытии сыграют сборный Италии и Турции.
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Источник — Instagram
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