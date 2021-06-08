Владимир ЗЕЛЕНСКИЙ: «Новая форма сборной Украины точно особенная»

Верно подмечено

  • 08.06.2021 21:18
  • 3120 просмотров
  • 11 комментариев
Владимир ЗЕЛЕНСКИЙ: «Новая форма сборной Украины точно особенная»
© Инстаграм Владимира Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский поделился мнением о новой форме сборной Украины по футболу.
 
«Новая форма сборной Украины по футболу точно особенная. Она умеет шокировать. На ней – несколько важных символов, объединяющих украинцев от Луганска до Ужгорода, от Чернигова до Севастополя. Наша страна – единственная и неделимая. Крым – это Украина», – написал Зеленский в инстаграме.

Отметим, что форма, на которую нанесен контур границ Украины с Крымом, очень не понравилась в России.

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Источник — Instagram

(10 голосов)

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Комментарии
    Igorok Киев
    online
      Igorok Киев, 08.06.2021 22:15
    +1
    Мы лучшие! Мы едины и непобедимы!
    Ссылка
    Анатолій Чорнобук
      Анатолій Чорнобук, 08.06.2021 22:11
    +1
    Блазень...
    Ссылка
    Igorok Киев
    online
      Igorok Киев, 08.06.2021 22:10
    +3
    Слава Украине!
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 08.06.2021 22:04
    -1
    Зеленский о границе Украины
    https://youtu.be/326Il4SlGmo
    Ссылка
    Nikola Tesla
    online
      Nikola Tesla, 08.06.2021 22:00
    +3
    А чё не 73 номер
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 08.06.2021 21:54
    +3
    И это говорит четырежды уклонист от армейской службы? И это говорит человек, который сразу после российской агрессии все свои капиталы перевел в офшоры и купил виллу в Италии? И это говорит человек, который во время войны увеселял российских олигархов специфической игрой на рояле? И это говорит человек, который "шутил" об изменении границ Украины?
    Ссылка
    Face Control
      Face Control, 08.06.2021 21:44
    -11
    Ссылка
    Serhiy (Миколаїв)
    online
      Serhiy (Миколаїв), 08.06.2021 21:41
    +2
    ЗЕйло, їди в сраку. Не чипай форму нашої збірної.
    Ссылка
    Олег Мандрівник
    online
      Олег Мандрівник, 08.06.2021 21:31
    +2
    Только не хватает речевки Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла
    Ссылка
    BobchuK
      BobchuK, 08.06.2021 21:28
    +3
    зелений
    Ссылка
    Ruud
    online
      Ruud, 08.06.2021 21:22
    -15
    спорт вне политики, ну ну
    Ссылка
    Igorok Киев
    online
      Igorok Киев, 08.06.2021 22:10
    +3
    Слава Украине!
    Ссылка
    Nikola Tesla
    online
      Nikola Tesla, 08.06.2021 22:00
    +3
    А чё не 73 номер
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 08.06.2021 21:54
    +3
    И это говорит четырежды уклонист от армейской службы? И это говорит человек, который сразу после российской агрессии все свои капиталы перевел в офшоры и купил виллу в Италии? И это говорит человек, который во время войны увеселял российских олигархов специфической игрой на рояле? И это говорит человек, который "шутил" об изменении границ Украины?
    Ссылка
    BobchuK
      BobchuK, 08.06.2021 21:28
    +3
    зелений
    Ссылка
    Serhiy (Миколаїв)
    online
      Serhiy (Миколаїв), 08.06.2021 21:41
    +2
    ЗЕйло, їди в сраку. Не чипай форму нашої збірної.
    Ссылка
    Олег Мандрівник
    online
      Олег Мандрівник, 08.06.2021 21:31
    +2
    Только не хватает речевки Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла
    Ссылка
    Igorok Киев
    online
      Igorok Киев, 08.06.2021 22:15
    +1
    Мы лучшие! Мы едины и непобедимы!
    Ссылка
    Анатолій Чорнобук
      Анатолій Чорнобук, 08.06.2021 22:11
    +1
    Блазень...
    Ссылка
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