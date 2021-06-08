Владимир ЗЕЛЕНСКИЙ: «Новая форма сборной Украины точно особенная»

Президент Украины Владимир Зеленский поделился мнением о новой форме сборной Украины по футболу.



«Новая форма сборной Украины по футболу точно особенная. Она умеет шокировать. На ней – несколько важных символов, объединяющих украинцев от Луганска до Ужгорода, от Чернигова до Севастополя. Наша страна – единственная и неделимая. Крым – это Украина», – написал Зеленский в инстаграме.

Отметим, что форма, на которую нанесен контур границ Украины с Крымом, очень не понравилась в России.