Владимир ЗЕЛЕНСКИЙ: «Новая форма сборной Украины точно особенная»

Президент Украины Владимир Зеленский поделился мнением о новой форме сборной Украины по футболу.
«Новая форма сборной Украины по футболу точно особенная. Она умеет шокировать. На ней – несколько важных символов, объединяющих украинцев от Луганска до Ужгорода, от Чернигова до Севастополя. Наша страна – единственная и неделимая. Крым – это Украина», – написал Зеленский в инстаграме.
Отметим, что форма, на которую нанесен контур границ Украины с Крымом, очень не понравилась в России.
Источник — Instagram
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https://youtu.be/326Il4SlGmo
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