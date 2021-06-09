Болельщики в РФ могут получить до 5 лет за ношение футболки сборной Украины

Адвокат Игорь Бушманов рассказал, чем может грозить россиянам ношение новой формы сборной Украины на территории РФ.
«Если кто-то наденет эту футболку на территории РФ, то такие действия могут быть расценены как сепаратизм — публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной на нарушение территориальной целостности РФ. Эти действия будут рассмотрены в соответствии со статьей 280.1. УК РФ.
Если лицо совершает такие действия впервые, то может быть привлечено к административной ответственности. Если нарушение будет зафиксировано повторно, то наступает уголовная ответственность, вплоть до четырех лет лишения свободы. Если эти действия были совершены с использованием СМИ или, например, личного блога, то срок уголовной ответственности возрастет до пяти лет», — сказал адвокат.
Отметим, что форма, на которую нанесен контур границ Украины с Крымом, очень не понравилась в России.
Ранее в УЕФА дали ответ насчет формы сборной Украины.
Источник — Sport24.ru
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Якщо там таке,то ми на правильному шляху!
Слава Україні!
Якщо там таке,то ми на правильному шляху!
Слава Україні!
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