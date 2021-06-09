Болельщики в РФ могут получить до 5 лет за ношение футболки сборной Украины

Когда что-то украл, но не хочешь смотреть, как тебе об этом напоминают

  • 09.06.2021 10:18
  • 1117 просмотров
  • 10 комментариев
Болельщики в РФ могут получить до 5 лет за ношение футболки сборной Украины
© УАФ

Адвокат Игорь Бушманов рассказал, чем может грозить россиянам ношение новой формы сборной Украины на территории РФ.
 
«Если кто-то наденет эту футболку на территории РФ, то такие действия могут быть расценены как сепаратизм — публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной на нарушение территориальной целостности РФ. Эти действия будут рассмотрены в соответствии со статьей 280.1. УК РФ.
 
Если лицо совершает такие действия впервые, то может быть привлечено к административной ответственности. Если нарушение будет зафиксировано повторно, то наступает уголовная ответственность, вплоть до четырех лет лишения свободы. Если эти действия были совершены с использованием СМИ или, например, личного блога, то срок уголовной ответственности возрастет до пяти лет», — сказал адвокат.

Отметим, что форма, на которую нанесен контур границ Украины с Крымом, очень не понравилась в России.

Ранее в УЕФА дали ответ насчет формы сборной Украины.

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Источник — Sport24.ru

(4 голоса)

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Комментарии
    limb0101
    online
      limb0101, 09.06.2021 10:43
    0
    Ruud, 09.06.2021 10:35
    как долго еще будут сходить с ума из за этой формы, неужели нет проблем посерьезней
    Есть, они для этого вытрезвители открыли.
    Ссылка
    vas kuz
    online
      vas kuz, 09.06.2021 10:42
    0
    Значит провести "референдум" на оккупированой территории чужой страны это "согласно мировому праву", а изображение всемирно признаных границ на футболке это 5 лет за "сепаратизм"!? Более подлого и лживого народца чем кацапы в мире нет...
    Ссылка
    Cтapый Xaнтep
    online
      Cтapый Xaнтep, 09.06.2021 10:39
    +1
    Александр Купцов, 09.06.2021 10:23
    Т.е. за русскоязычное население они борятся, а вот если у них на территории что то связанное с Украиной они запрещают, это нацизм и дискриминация..Германия через это прошла, ждем пока у рашенцев в голове начнут появляться революционные мысли)))
    Та нафіг воно їм потрібне, те рузьгочзичне насєлєніє... Їм території потрібні, а насєлєніє - то для них сміття, тільки привід, щоб розісратись. Як говорили "дєвніє палеозойской ери :- Айн унд цванціг фір унд зібціх" (с) від Райкіна) Що на зрозумілій мові означає;-"Розділяй і володарюй"
    Ссылка
    Александр Купцов
    online
      Александр Купцов, 09.06.2021 10:39
    +1
    Ruud, 09.06.2021 10:35
    как долго еще будут сходить с ума из за этой формы, неужели нет проблем посерьезней
    Проблем куча, но надо ж от проблем внимание как то уводить, типа, а вон смотрите что у там у них творится - безобразие!!! Ай-я-я-я-я, по жопе всем надавать, потому что мы вон какие сильные, как можем свой народ в упряжке держать))) Там всем 5 год тюрмы...)))
    Ссылка
    ingvar8888
      ingvar8888, 09.06.2021 10:35
    +4
    То що твориться у мордорі, нас має найменше хвилювати!..
    Якщо там таке,то ми на правильному шляху!
    Слава Україні!
    Ссылка
    Ruud
    online
      Ruud, 09.06.2021 10:35
    0
    как долго еще будут сходить с ума из за этой формы, неужели нет проблем посерьезней
    Ссылка
    yuriy_kent
    online
      yuriy_kent, 09.06.2021 10:29
    +3
    Феерические кремлевцы
    Ссылка
    Letifer
    online
      Letifer, 09.06.2021 10:28
    +4
    Предлагаю подарить наши футболки бельгийским болельщикам
    Ссылка
    Cтapый Xaнтep
    online
      Cтapый Xaнтep, 09.06.2021 10:27
    +4
    З дуру можна і кобилу трахнути...
    Ссылка
    Александр Купцов
    online
      Александр Купцов, 09.06.2021 10:23
    +7
    Т.е. за русскоязычное население они борятся, а вот если у них на территории что то связанное с Украиной они запрещают, это нацизм и дискриминация..Германия через это прошла, ждем пока у рашенцев в голове начнут появляться революционные мысли)))
    Ссылка
    Александр Купцов
    online
      Александр Купцов, 09.06.2021 10:23
    +7
    Т.е. за русскоязычное население они борятся, а вот если у них на территории что то связанное с Украиной они запрещают, это нацизм и дискриминация..Германия через это прошла, ждем пока у рашенцев в голове начнут появляться революционные мысли)))
    Ссылка
    ingvar8888
      ingvar8888, 09.06.2021 10:35
    +4
    То що твориться у мордорі, нас має найменше хвилювати!..
    Якщо там таке,то ми на правильному шляху!
    Слава Україні!
    Ссылка
    Letifer
    online
      Letifer, 09.06.2021 10:28
    +4
    Предлагаю подарить наши футболки бельгийским болельщикам
    Ссылка
    Cтapый Xaнтep
    online
      Cтapый Xaнтep, 09.06.2021 10:27
    +4
    З дуру можна і кобилу трахнути...
    Ссылка
    yuriy_kent
    online
      yuriy_kent, 09.06.2021 10:29
    +3
    Феерические кремлевцы
    Ссылка
    Cтapый Xaнтep
    online
      Cтapый Xaнтep, 09.06.2021 10:39
    +1
    Александр Купцов, 09.06.2021 10:23
    Т.е. за русскоязычное население они борятся, а вот если у них на территории что то связанное с Украиной они запрещают, это нацизм и дискриминация..Германия через это прошла, ждем пока у рашенцев в голове начнут появляться революционные мысли)))
    Та нафіг воно їм потрібне, те рузьгочзичне насєлєніє... Їм території потрібні, а насєлєніє - то для них сміття, тільки привід, щоб розісратись. Як говорили "дєвніє палеозойской ери :- Айн унд цванціг фір унд зібціх" (с) від Райкіна) Що на зрозумілій мові означає;-"Розділяй і володарюй"
    Ссылка
    Александр Купцов
    online
      Александр Купцов, 09.06.2021 10:39
    +1
    Ruud, 09.06.2021 10:35
    как долго еще будут сходить с ума из за этой формы, неужели нет проблем посерьезней
    Проблем куча, но надо ж от проблем внимание как то уводить, типа, а вон смотрите что у там у них творится - безобразие!!! Ай-я-я-я-я, по жопе всем надавать, потому что мы вон какие сильные, как можем свой народ в упряжке держать))) Там всем 5 год тюрмы...)))
    Ссылка
    limb0101
    online
      limb0101, 09.06.2021 10:43
    0
    Ruud, 09.06.2021 10:35
    как долго еще будут сходить с ума из за этой формы, неужели нет проблем посерьезней
    Есть, они для этого вытрезвители открыли.
    Ссылка
    vas kuz
    online
      vas kuz, 09.06.2021 10:42
    0
    Значит провести "референдум" на оккупированой территории чужой страны это "согласно мировому праву", а изображение всемирно признаных границ на футболке это 5 лет за "сепаратизм"!? Более подлого и лживого народца чем кацапы в мире нет...
    Ссылка
    Ruud
    online
      Ruud, 09.06.2021 10:35
    0
    как долго еще будут сходить с ума из за этой формы, неужели нет проблем посерьезней
    Ссылка
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