Попытка №2. 38-летний миллиардер вновь попытается купить Арсенал

Лондонский «Арсенал» может сменить владельца.
Как сообщает Daily Mail, основатель и исполнительный директор популярного сервиса Spotify Даниэль Эк вновь попытается купить английский клуб.
Отмечается, «Арсенал», сообщает Daily Mail, шведский миллиардер готовит предложение в размере 2,1 миллиарда фунтов за акции клуба, которыми владеет американский предприниматель Стэн Кронке и его семья.
Напомним, что в мае уже поступало предложение в размере 1,8 миллиарда. Кронке заявил, что не будет продавать «Арсенал».
Источник — Daily Mail
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