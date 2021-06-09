Попытка №2. 38-летний миллиардер вновь попытается купить Арсенал

Лондонский «Арсенал» может сменить владельца.

Как сообщает Daily Mail, основатель и исполнительный директор популярного сервиса Spotify Даниэль Эк вновь попытается купить английский клуб.

Отмечается, «Арсенал», сообщает Daily Mail, шведский миллиардер готовит предложение в размере 2,1 миллиарда фунтов за акции клуба, которыми владеет американский предприниматель Стэн Кронке и его семья.

Напомним, что в мае уже поступало предложение в размере 1,8 миллиарда. Кронке заявил, что не будет продавать «Арсенал».