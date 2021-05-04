Тьерри АНРИ: «Хотим найти решение, чтобы восстановить ДНК Арсенала»

Бывший форвард «Арсенала» и сборной Франции Тьерри Анри подтвердил, что пытается выкупить клуб у Стэна Кронке вместе с основателем Spotify Даниэлем Эком.

«Мы пытаемся найти решение, которое объединит болельщиков с клубом и восстановить ДНК «Арсенала». Если все сложится, это будет долгий и трудный процесс. Даниэль не сдастся только потому, что нынешние владельцы не хотят продавать клуб сейчас», — сказал Анри.

Анри провел за «Арсенал» 376 матчей, в которых забил 228 голов.

Ранее Стэн Кронке заявил, что не будет продавать «Арсенал».