Чили
1 : 1
Боливия
09.06.2021, FT

Марсело Морено уравнял. Чили и Боливия разошлись миром в квалификации ЧМ

Защитник Эрик Антонио Пульгар вывел чилийцев вперед, но Боливия отыгралась

  • 09.06.2021 06:39
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Марсело Морено уравнял. Чили и Боливия разошлись миром в квалификации ЧМ
© Getty Images/Global Images Ukraine

В отборочном турнире чемпионата мира 2022 сборные Чили и Боливии сыграли вничью (1:1).

Защитник Эрик Антонио Пульгар вывел чилийцев вперед, а бывший форвард «Шахтера» Марсело Морено с пенальти сравнял счет.

Чемпионат мира 2022

Квалификация. Южная Америка

Чили  Боливия  1:1

Голы: Пульгар, 69 – Морено, 82 (пен).

Чили: Браво, Исла, Медель, Мена, Марипан, Сьерральта (Орельяна, 86), Арангис, Пульгар, А.Санчес, Варгас (Хименес, 65), Менесес (Мора, 86).

Боливия: Лампе, Д.Бехарано, Аким, Сагредо, Хусино, Дан.Бехарано (Вайяр, 71), Хустиниано, Х.Вака (Флорес, 46), Сеспедес (Арсе, 46), Морено (Э.Санчес, 90+3), Рамальо (Альварес, 46).

Предупреждения: Х.Вака, 32. Дан.Бехарано, 39. Флорес, 48. Хустиниано, 62. Медель, 80. Пульгар, 85.

Судья: Акино (Парагвай).

9 июня. Сантьяго. Стадион «Насиональ Хулио Мартинес Праданос».

Турнирная таблица Южной Америки

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Источник — Sport.ua

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