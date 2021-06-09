Марсело Морено уравнял. Чили и Боливия разошлись миром в квалификации ЧМ

В отборочном турнире чемпионата мира 2022 сборные Чили и Боливии сыграли вничью (1:1).
Защитник Эрик Антонио Пульгар вывел чилийцев вперед, а бывший форвард «Шахтера» Марсело Морено с пенальти сравнял счет.
Чемпионат мира 2022
Квалификация. Южная Америка
Чили – Боливия – 1:1
Голы: Пульгар, 69 – Морено, 82 (пен).
Чили: Браво, Исла, Медель, Мена, Марипан, Сьерральта (Орельяна, 86), Арангис, Пульгар, А.Санчес, Варгас (Хименес, 65), Менесес (Мора, 86).
Боливия: Лампе, Д.Бехарано, Аким, Сагредо, Хусино, Дан.Бехарано (Вайяр, 71), Хустиниано, Х.Вака (Флорес, 46), Сеспедес (Арсе, 46), Морено (Э.Санчес, 90+3), Рамальо (Альварес, 46).
Предупреждения: Х.Вака, 32. Дан.Бехарано, 39. Флорес, 48. Хустиниано, 62. Медель, 80. Пульгар, 85.
Судья: Акино (Парагвай).
9 июня. Сантьяго. Стадион «Насиональ Хулио Мартинес Праданос».
Турнирная таблица Южной Америки
Источник — Sport.ua
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