Делегация сборной Украины прибыла из Харькова в румынский Бухарест и поселилась в своей официальной резиденции на время пребывания на турнире – отеле «Каро».
В команду Андрея Шевченко входят 26 футболистов из официальной заявки на Евро-2020.
ВИДЕО. Дневник сборной. Как команда Шевченко прилетела в Бухарест
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Источник — Украинская ассоциация футбола
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