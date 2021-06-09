Делегация сборной Украины прибыла из Харькова в румынский Бухарест и поселилась в своей официальной резиденции на время пребывания на турнире – отеле «Каро».

В команду Андрея Шевченко входят 26 футболистов из официальной заявки на Евро-2020.

ВИДЕО. Дневник сборной. Как команда Шевченко прилетела в Бухарест