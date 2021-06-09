ВИДЕО. Дневник сборной. Как команда Шевченко прилетела в Бухарест

В столице Румынии национальная команда Украины поселилась в отеле «Каро»

  • 09.06.2021 06:00
  • 1813 просмотров
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Дневник сборной. Как команда Шевченко прилетела в Бухарест
© УАФ. Андрей Шевченко

Делегация сборной Украины прибыла из Харькова в румынский Бухарест и поселилась в своей официальной резиденции на время пребывания на турнире – отеле «Каро».

В команду Андрея Шевченко входят 26 футболистов из официальной заявки на Евро-2020.

ВИДЕО. Дневник сборной. Как команда Шевченко прилетела в Бухарест

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Источник — Украинская ассоциация футбола

(10 голосов)

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Комментарии
    Вячеслав Круссер
    online
      Вячеслав Круссер, 09.06.2021 07:14
    0
    Отель супер ,,дизайн в наших цветах,музыка в холле
    Ссылка
    Вячеслав Круссер
    online
      Вячеслав Круссер, 09.06.2021 07:14
    0
    Отель супер ,,дизайн в наших цветах,музыка в холле
    Ссылка
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