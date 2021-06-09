9 июня в Бухаресте начинает работу Украинский медиацентр, на территории которого будут медиазона для СМИ и конференц-зал.

Первым мероприятием на локации станет пресс-конференция с участием главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко и одного из игроков команды (начало – в 11:30). Прямую трансляцию запланировано на официальном YouTube-канале УАФ.

Пресс-конференция Шевченко в Бухаресте. Смотреть онлайн. LIVE трансляция