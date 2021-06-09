9 июня в Бухаресте начинает работу Украинский медиацентр, на территории которого будут медиазона для СМИ и конференц-зал.
Первым мероприятием на локации станет пресс-конференция с участием главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко и одного из игроков команды (начало – в 11:30). Прямую трансляцию запланировано на официальном YouTube-канале УАФ.
Пресс-конференция Шевченко в Бухаресте. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Украинская ассоциация футбола
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.