Ситуация сложная. У сборной Испании зафиксирован второй случай заражения

Ранее Серхио Бускетс подхватил коронавирус, и сборная была изолирована

  • 09.06.2021 03:59
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Ситуация сложная. У сборной Испании зафиксирован второй случай заражения
© Getty Images/Global Images Ukraine. Диего Льоренте

Защитник сборной Испании Диего Льоренте сдал положительный тест на коронавирус. Футболист покидает лагерь сборной и отправляется на карантин.

Днем ранее капитан команды Серхио Бускетс подхватил коронавирус. Футболисты сборной Испании изолированы и тренируются по индивидуальной программе.

Четверо игроков были довызваны в команду – Браис Мендес, Родриго Морено, Пабло Форнальс и Карлос Солер. Эта четверка тренируется отдельно от других.

На Евро-2020 Испания будет играть в группе Е против команд Польши, Словакии и Швеции.

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Источник — Sport.ua

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