Ситуация сложная. У сборной Испании зафиксирован второй случай заражения

Защитник сборной Испании Диего Льоренте сдал положительный тест на коронавирус. Футболист покидает лагерь сборной и отправляется на карантин.
Днем ранее капитан команды Серхио Бускетс подхватил коронавирус. Футболисты сборной Испании изолированы и тренируются по индивидуальной программе.
Четверо игроков были довызваны в команду – Браис Мендес, Родриго Морено, Пабло Форнальс и Карлос Солер. Эта четверка тренируется отдельно от других.
На Евро-2020 Испания будет играть в группе Е против команд Польши, Словакии и Швеции.
Источник — Sport.ua
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