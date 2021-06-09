Венесуэла
0 : 0
Уругвай
09.06.2021, FT

Суарес без голов. Уругвай и Венесуэла разошлись миром в квалификации ЧМ

Прошел еще один матч квалификации чемпионата мира 2022 в Южной Америке

  • 09.06.2021 03:43
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Суарес без голов. Уругвай и Венесуэла разошлись миром в квалификации ЧМ
© Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Суарес

Прошел еще один матч квалификации чемпионата мира 2022 в Южной Америке.

Сборные Уругвая и Венесуэлы не определили победителя (0:0). Луис Суарес покинул поле без забитых голов, размахивая руками от досады.

Чемпионат мира 2022

Квалификация. Южная Америка

Венесуэла  Уругвай  0:0

Венесуэла: Гратероль, Росалес (Маго, 83), А.Гонсалес (Фельтшер, 84), Вильянуэва, Чансельор, Феррареси, Ринкон, Отеро (Кассерес, 75), Морено, Саварино (Селис, 83), Дж.Мартинес (Кадис, 79).

Уругвай: Муслера, Годин, Касерес, Хименес, Д.Гонсалес, Весино (Винья, 45), Торрейра (Горриаран, 89), Вальверде, Суарес, Х.Родригес (Нандес, 45), Торрес (Де ла Крус, 69).

Предупреждения: Морено, 37. Вильянуэва, 42. Ринкон, 63. Касерес, 90+1.

Судья: Андерсон Даронку (Бразилия).

9 июня. Каракас. Стадион Олимпико.

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Источник — Sport.ua

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