Изолирован от Евро. У второго игрока сборной Швеции обнаружен коронавирус

Положительные тесты сдали Деян Кулушевски и Маттиас Сванберг

  • 09.06.2021 02:59
  • 113 просмотров
  • 1 комментарий
Изолирован от Евро. У второго игрока сборной Швеции обнаружен коронавирус
© Getty Images/Global Images Ukraine. Маттиас Сванберг

У сборной Швеции выявлены два случая коронавируса накануне чемпионата Европы. 

Сначала хавбек «Ювентуса» Деян Кулушевски сдал положительный тест на COVID-19 и не полетел 7 июня в Гетеборг в лагерь шведов на время Евро-2020, оставшись в Стокгольме на изоляции. 

А после тренировки, которая прошла днем 8 июня, коронавирус был обнаружен у полузащитника «Болоньи» Маттиаса Сванберга. Он больше не будет тренироваться с командой и изолирован в отеле. Результаты его теста будут перепроверены, после чего врачи проведут дополнительное обследование.

На Евро-2020 Швеция будет играть против Испании (14 июня), Словакии (18 июня) и Польши (23 июня).

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Markobarielo
    online
      Markobarielo, 09.06.2021 03:45
    0
    Ну з Богом. Почалося!!!!!
    Ссылка
    Markobarielo
    online
      Markobarielo, 09.06.2021 03:45
    0
    Ну з Богом. Почалося!!!!!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности