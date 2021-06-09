Изолирован от Евро. У второго игрока сборной Швеции обнаружен коронавирус

У сборной Швеции выявлены два случая коронавируса накануне чемпионата Европы.

Сначала хавбек «Ювентуса» Деян Кулушевски сдал положительный тест на COVID-19 и не полетел 7 июня в Гетеборг в лагерь шведов на время Евро-2020, оставшись в Стокгольме на изоляции.

А после тренировки, которая прошла днем 8 июня, коронавирус был обнаружен у полузащитника «Болоньи» Маттиаса Сванберга. Он больше не будет тренироваться с командой и изолирован в отеле. Результаты его теста будут перепроверены, после чего врачи проведут дополнительное обследование.

На Евро-2020 Швеция будет играть против Испании (14 июня), Словакии (18 июня) и Польши (23 июня).