Один из лидеров сборной Швеции заразился коронавирусом

Форвард сборной Швеции Деян Кулусевски заразился коронавирусом. Об этом сообщил главный тренер «Тре крунур» Янне Андерссон.

Скорее всего, игрок «Ювентуса» будет исключен из заявки сборной Швеции на чемпионат Европы.

На Евро-2020 сборная Швеции сыграет в группе Е, где ее соперниками будут Испания, Польша и Словакия. Стартовый матч шведы проведут 14 июня против Испании.