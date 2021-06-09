Эквадор
1 : 2
Перу
09.06.2021, FT

Эквадор проиграл Перу в матче квалификации чемпионата мира 2022

Мячи у перуанцев забили Кристиан Куэва и Луис Адвинкула

  • 09.06.2021 02:37
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Эквадор проиграл Перу в матче квалификации чемпионата мира 2022
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче квалификации чемпионата мира 2022 сборная Перу переиграла Эквадор (2:1).

Мячи у перуанцев забили Кристиан Куэва и Луис Адвинкула. 

Эквадор занимал 3-ю позицию, но после других матчей игрового дня опустится ниже.

Чемпионат мира 2022

Квалификация. Южная Америка

Эквадор  Перу  1:2

Голы: Плата, 90+2 – Куэва, 62, Адвинкула, 88.

Эквадор: Домингес, Арболеда, Эступиньян, Арреага, Перласа (Нобоа, 46), Мендес (Анх.Пресиадо, 46), Мой.Кайседо, Карабали (Диас, 65), Мена (Мартинес, 65), Эстрада, Х.Кайседо (Плата, 46).

Перу: Гальесе, Рамос, Адвинкула, Абрам, Лопес, Куэва (Л.Иберико, 85), Йотун, Тапия, Пенья (Акино, 73), Каррильо (А.Ариас, 90+1), Лападула (Герреро, 90+1).

Предупреждения: Адвинкула, 21. Лападула, 26. Мой.Кайседо, 27. Домингес, 79. Акино, 90+3.

Судья: Остохич (Уругвай).

8 июня. Кито. Стадион «Родриго Пас Дельгадо».

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Источник — Sport.ua

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