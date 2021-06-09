Эквадор проиграл Перу в матче квалификации чемпионата мира 2022

В матче квалификации чемпионата мира 2022 сборная Перу переиграла Эквадор (2:1).
Мячи у перуанцев забили Кристиан Куэва и Луис Адвинкула.
Эквадор занимал 3-ю позицию, но после других матчей игрового дня опустится ниже.
Чемпионат мира 2022
Квалификация. Южная Америка
Эквадор – Перу – 1:2
Голы: Плата, 90+2 – Куэва, 62, Адвинкула, 88.
Эквадор: Домингес, Арболеда, Эступиньян, Арреага, Перласа (Нобоа, 46), Мендес (Анх.Пресиадо, 46), Мой.Кайседо, Карабали (Диас, 65), Мена (Мартинес, 65), Эстрада, Х.Кайседо (Плата, 46).
Перу: Гальесе, Рамос, Адвинкула, Абрам, Лопес, Куэва (Л.Иберико, 85), Йотун, Тапия, Пенья (Акино, 73), Каррильо (А.Ариас, 90+1), Лападула (Герреро, 90+1).
Предупреждения: Адвинкула, 21. Лападула, 26. Мой.Кайседо, 27. Домингес, 79. Акино, 90+3.
Судья: Остохич (Уругвай).
8 июня. Кито. Стадион «Родриго Пас Дельгадо».
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.