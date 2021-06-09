Циципас разобрался с Медведевым в четвертьфинале Ролан Гаррос

Стефанос Циципас (№5 ATP) и Даниил Медведев (№2 ATP) разыграли вторую путевку в полуфинал Открытого чемпионата Франции по теннису.



Грек прогнозируемо оказался сильнее на грунте и победил в трех сетах.



Ролан Гаррос. 1/4 финала

Стефанос Циципас (Греция) – Даниил Медведев (Россия) – 6:3, 7:6(3), 7:5



В полуфинале Циципас сразится против Александра Зверева из Германии.



Отметим, что это была лишь вторая победа Стефаноса в восьми матчах против Медведева. Ранее единственный очный матч на грунте выиграл россиянин.