Циципас разобрался с Медведевым в четвертьфинале Ролан Гаррос

Стефанос Циципас (№5 ATP) и Даниил Медведев (№2 ATP) разыграли вторую путевку в полуфинал Открытого чемпионата Франции по теннису.
Грек прогнозируемо оказался сильнее на грунте и победил в трех сетах.
Ролан Гаррос. 1/4 финала
Стефанос Циципас (Греция) – Даниил Медведев (Россия) – 6:3, 7:6(3), 7:5
В полуфинале Циципас сразится против Александра Зверева из Германии.
Отметим, что это была лишь вторая победа Стефаноса в восьми матчах против Медведева. Ранее единственный очный матч на грунте выиграл россиянин.
Источник — Sport.ua
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