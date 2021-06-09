Циципас разобрался с Медведевым в четвертьфинале Ролан Гаррос

Грек прогнозируемо вышел в полуфинал

  • 09.06.2021 00:33
  • 379 просмотров
  • 1 комментарий
Циципас разобрался с Медведевым в четвертьфинале Ролан Гаррос
© Getty Images/Global Images Ukraine. Стефанос Циципас

Стефанос Циципас (№5 ATP) и Даниил Медведев (№2 ATP) разыграли вторую путевку в полуфинал Открытого чемпионата Франции по теннису.
 
Грек прогнозируемо оказался сильнее на грунте и победил в трех сетах.
 
Ролан Гаррос. 1/4 финала
Стефанос Циципас (Греция) – Даниил Медведев (Россия) – 6:3, 7:6(3), 7:5
 
В полуфинале Циципас сразится против Александра Зверева из Германии.
 
Отметим, что это была лишь вторая победа Стефаноса в восьми матчах против Медведева. Ранее единственный очный матч на грунте выиграл россиянин.

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    TimurKhAI
    online
      TimurKhAI, 09.06.2021 00:44
    0
    Underhand serve на матч-болле соперника в исполнении Медведева – это было эпично
    Ссылка
    TimurKhAI
    online
      TimurKhAI, 09.06.2021 00:44
    0
    Underhand serve на матч-болле соперника в исполнении Медведева – это было эпично
    Ссылка
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