Очень уверенно. Известен первый полуфиналист Ролан Гаррос у мужчин

Немецкий теннисист Александр Зверев (№6 ATP) добыл легкую победу в матче 1/4 финала Ролан Гаррос против Алехандро Давидовича-Фокины из Испании (№46 ATP).
Шестой номер посева выиграл в трех сетах, отдав лишь шесть геймов.
Ролан Гаррос. 1/4 финала
Александр Зверев (Германия) – Алехандро Давидович-Фокина (Испания) – 6:4, 6:1, 6:1
Отметим, что это первый полуфинал для Зверева на Открытом чемпионата Франции. Ранее дальше 1/4 финала он не заходил.
За путевку в финал Александр сразится против Стефаноса Циципаса (№5 ATP) или Даниила Медведева (№2 ATP).
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.