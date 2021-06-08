Очень уверенно. Известен первый полуфиналист Ролан Гаррос у мужчин

Немецкий теннисист Александр Зверев (№6 ATP) добыл легкую победу в матче 1/4 финала Ролан Гаррос против Алехандро Давидовича-Фокины из Испании (№46 ATP).

Шестой номер посева выиграл в трех сетах, отдав лишь шесть геймов.



Ролан Гаррос. 1/4 финала

Александр Зверев (Германия) – Алехандро Давидович-Фокина (Испания) – 6:4, 6:1, 6:1



Отметим, что это первый полуфинал для Зверева на Открытом чемпионата Франции. Ранее дальше 1/4 финала он не заходил.



За путевку в финал Александр сразится против Стефаноса Циципаса (№5 ATP) или Даниила Медведева (№2 ATP).