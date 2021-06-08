ФОТО. Два Караваева. Издание AS спрогнозировало состав Украины на Евро

Испанские журналисты в своем репертуаре

  • 08.06.2021 22:10
  • 1347 просмотров
  • 8 комментариев
ФОТО. Два Караваева. Издание AS спрогнозировало состав Украины на Евро
© zbirna.com. Александр Караваев

Авторитетное испанское издание AS опубликовало анонсирующий материал к Евро-2020, в котором представило ориентировочный состав сборной Украины. 
 
По мнению журналиста Арица Габилондо, Руслан Малиновский сыграет в центре нападения, Илья Забарный – справа в защите, а Александр Караваев закроет одновременно ДВЕ позиции: левого защитника и правого полузащитника. Игрок киевского «Динамо», конечно, выдал неплохую концовку сезона, но даже для него это будет непростая задача.

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Источник — AS

(5 голосов)

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Комментарии
    Сергей Рипьюк
      Сергей Рипьюк, 08.06.2021 22:24
    0
    Та нормально. Ще б в Нідерландах по цьому складу готувалися б до першого матчу, взагалі було б добре.
    Ссылка
    Sauron
    online
      Sauron, 08.06.2021 22:23
    0
    AS издают на коленке две домохозяйки.
    Они допускают ошибки в каждой второй статье
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 08.06.2021 22:22
    0
    pike1, 08.06.2021 22:21
    Авторитетное издательство, вы серьезно?
    *Авторитетное издевательство
    Ссылка
    SaneK
      SaneK, 08.06.2021 22:22
    +1
    Хотя бы по одному флангу поставили... а так придётся побегать, но должен справиться.
    Ссылка
    pike1
      pike1, 08.06.2021 22:21
    0
    Авторитетное издательство, вы серьезно?
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 08.06.2021 22:21
    +2
    А авторитетное испанское издание Marca утверждает, что в основе будут Каравэ, Цыников, Шарапенко. Кому верить?
    Ссылка
    Mercedes-Benz
    online
      Mercedes-Benz, 08.06.2021 22:19
    +1
    С кем не бывает ... А вот на замену можно выпустить Зоряна и Шкиряка на их позиции, если игра не пойдет
    Ссылка
    prezidend
    online
      prezidend, 08.06.2021 22:16
    0
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 08.06.2021 22:21
    +2
    А авторитетное испанское издание Marca утверждает, что в основе будут Каравэ, Цыников, Шарапенко. Кому верить?
    Ссылка
    SaneK
      SaneK, 08.06.2021 22:22
    +1
    Хотя бы по одному флангу поставили... а так придётся побегать, но должен справиться.
    Ссылка
    Mercedes-Benz
    online
      Mercedes-Benz, 08.06.2021 22:19
    +1
    С кем не бывает ... А вот на замену можно выпустить Зоряна и Шкиряка на их позиции, если игра не пойдет
    Ссылка
    Сергей Рипьюк
      Сергей Рипьюк, 08.06.2021 22:24
    0
    Та нормально. Ще б в Нідерландах по цьому складу готувалися б до першого матчу, взагалі було б добре.
    Ссылка
    Sauron
    online
      Sauron, 08.06.2021 22:23
    0
    AS издают на коленке две домохозяйки.
    Они допускают ошибки в каждой второй статье
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 08.06.2021 22:22
    0
    pike1, 08.06.2021 22:21
    Авторитетное издательство, вы серьезно?
    *Авторитетное издевательство
    Ссылка
    pike1
      pike1, 08.06.2021 22:21
    0
    Авторитетное издательство, вы серьезно?
    Ссылка
    prezidend
    online
      prezidend, 08.06.2021 22:16
    0
    Ссылка
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