ФОТО. Два Караваева. Издание AS спрогнозировало состав Украины на Евро

Авторитетное испанское издание AS опубликовало анонсирующий материал к Евро-2020, в котором представило ориентировочный состав сборной Украины.
По мнению журналиста Арица Габилондо, Руслан Малиновский сыграет в центре нападения, Илья Забарный – справа в защите, а Александр Караваев закроет одновременно ДВЕ позиции: левого защитника и правого полузащитника. Игрок киевского «Динамо», конечно, выдал неплохую концовку сезона, но даже для него это будет непростая задача.
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Источник — AS
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