Йожеф САБО: «Понятно, что Забарный не будет играть на фланге»

Эксперт поделился мыслями о составе сборной Украины

  • 08.06.2021 16:01
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Йожеф САБО: «Понятно, что Забарный не будет играть на фланге»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший главный тренер киевского «Динамо» и сборной Украины Йожеф Сабо прокомментировал победу сборной Украины над Кипром (4:0).

«Наша сборная находится в хорошем состоянии. Еще есть время восстановиться, потому что в Амстердаме будет совершенно другая игра. Там не дадут свободно принимать мяч, перемещаться, играть. Все будет по-другому, поэтому, не нужно никакой эйфории после Кипра. Самое главное - понимать, против кого мы играли. Тем более, соперник играл в меньшинстве. Наши делали, что хотели.

Эксперимент с Забарным? То, что Шевченко натворил, перекрутил - это для «посланцев» из Нидерландов, чтобы они посмотрели, записали. Понятно, что Илья не будет играть на этой позиции.

Мне понравился Ярмоленко - хорошо отыграл. Жаль, что в Англии тренер его не видит в составе. Не знаю, куда ему переходить, чтобы получать постоянную игровую практику.

В матче с таким соперником, как Нидерланды нужно не только уметь атаковать, но и защищаться, играть на контратаках. У голландцев сильный состав, но есть и травмированные. Для нас самое главное - не проиграть первую игру. Это очень важно и для психологии, и для турнирной таблицы. Соперники в группе у нас хорошие», - сказал Сабо.

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Источник — 1927.kiev.ua

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