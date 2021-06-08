Больше миллиона поляков посмотрели матч Свёнтек против Костюк

Матч четвертого круга Ролан Гаррос Ига Свёнтек – Марта Костюк посмотрело невероятное количество зрителей из Польши



В среднем по матчу просмотры телеканала Eurosport составили 720 тысяч, на пике доходило до 1,12 миллиона телезрителей.



Отметим, что в прошлом году на аналогичной стадии матч Свёнтек против Симоны Халеп посмотрела 171 тысяча польских зрителей.



Население Польши составляет около 38 миллионов человек.