Больше миллиона поляков посмотрели матч Свёнтек против Костюк

И это только официальные цифры

  • 08.06.2021 21:31
  • 1002 просмотра
  • 1 комментарий
Больше миллиона поляков посмотрели матч Свёнтек против Костюк
© Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свёнтек и Марта Костюк

Матч четвертого круга Ролан Гаррос Ига Свёнтек – Марта Костюк посмотрело невероятное количество зрителей из Польши
 
В среднем по матчу просмотры телеканала Eurosport составили 720 тысяч, на пике доходило до 1,12 миллиона телезрителей.
 
Отметим, что в прошлом году на аналогичной стадии матч Свёнтек против Симоны Халеп посмотрела 171 тысяча польских зрителей.
 
Население Польши составляет около 38 миллионов человек.

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Источник — Twitter

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Комментарии
    roman75zpr
    online
      roman75zpr, 08.06.2021 22:10
    0
    Ну еще бы, Марта сейчас зрелищный игрок, набирающий мощь
    Ссылка
    roman75zpr
    online
      roman75zpr, 08.06.2021 22:10
    0
    Ну еще бы, Марта сейчас зрелищный игрок, набирающий мощь
    Ссылка
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