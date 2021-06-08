Андрей ШЕВЧЕНКО: «Наша задача на Евро – выход из группы»

Главный тренер «сине-желтых» озвучил задачу, которая будет стоять перед командой на Евро, а также назвал ключевые принципы сборной Украины.

О задачах и соперниках: «Наша главная задача - выход из группы. Мы понимаем, что против нас сыграют очень хорошие команды. В нашей группе есть явный фаворит - сборная Нидерландов. Австрия - это команда, которая на высоком уровне провела отборочный турнир и показывала хорошую игру. В ее составе сильные игроки, у нее есть определенный стиль, за счет которого она добивается результата.

Северная Македония - тоже очень приличная команда. Это показали и отборочные матчи чемпионата Европы, и победа над сборной Германии [в квалификации ЧМ-2022]. Эту команду ни в коем случае нельзя сбрасывать со счетов. В ее составе тоже есть качественные футболисты, которые всегда могут показать хорошую игру».

О ключевых принципах сборной: «Мы готовим команду к решению ее задач. Самое главное - у нас есть свой стиль, от которого мы ни в коем случае не будем отказываться. Мы всегда придерживаемся наших принципов. За последний год мы однозначно стали более гибкими в тактическом плане. Мы можем менять систему игры, но не отказываемся от своих принципов.

Мы можем скорректировать систему в рамках индивидуального подхода к каждому сопернику. Это может быть 4-3-3 или 3-5-2, но принципы игры ни в коем случае не будут меняться. Я очень был доволен после игры с Францией [1:1 в квалификации ЧМ-2022] тем, как команда восприняла [тактические изменения], но затем у нас были матчи, в которых страдала реализация. Этот аспект нам надо подтянуть.

Мы надеемся, что в этом также помогут игроки, которые в тех матчах были травмированы. Тот же [Андрей] Ярмоленко, набравший сейчас хорошую форму», - сказал Шевченко.

Сборная Украины стартовый матч на Евро-2020 проведет 13 июня против сборной Нидерландов.