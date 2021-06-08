Модрич – игрок года в Хорватии

Полузащитник «Реала» Лука Модрич был признан лучшим футболистом года в Хорватии. Победитель определялся путем голосования футболистов и тренеров хорватских клубов.

Для Модрича эта десятая награда лучшего игрока года в Хорватии и шестая подряд.

Лучшим игроком чемпионата Хорватии был признан форвард Бруно Петкович, лучший вратарь – Доминик Ливакович, и лучший защитник – Йошко Гвардиол. Все трое представляют «Динамо» Загреб.

В конце мая Лука Модрич продлил контракт с «Реалом».