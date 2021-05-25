ОФИЦИАЛЬНО. Модрич продлил контракт с Реалом

Ветеран остается в Мадриде

  • 25.05.2021 12:37
  • 720 просмотров
  • 1 комментарий
ОФИЦИАЛЬНО. Модрич продлил контракт с Реалом
© Getty Images/Global Images Ukraine

Мадридский «Реал» объявил о продлении контракта с полузащитником Лукой Модричем.

35-летний полузащитник подписал соглашение до 30 июня 2022 года.

Напомним, что Модрич играет за «Реал» с 2012 года. В составе мадридского клуба четыре раза стал победителем Лиги чемпионов, дважды становился чемпионом Испании, обладателем Кубка и трех Суперкубков страны, трижды брал Суперкубок УЕФА и четыре раза побеждал на Клубном чемпионате мира.

В сезоне 2020/21 Модрич провел 48 матчей за «Реал» во всех турнирах и забил 6 мячей.

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 25.05.2021 12:54
    0
    Человек который пас овец, а стал великим.
    Круто.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 25.05.2021 12:54
    0
    Человек который пас овец, а стал великим.
    Круто.
    Ссылка
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