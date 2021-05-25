ОФИЦИАЛЬНО. Модрич продлил контракт с Реалом

Мадридский «Реал» объявил о продлении контракта с полузащитником Лукой Модричем.
35-летний полузащитник подписал соглашение до 30 июня 2022 года.
Напомним, что Модрич играет за «Реал» с 2012 года. В составе мадридского клуба четыре раза стал победителем Лиги чемпионов, дважды становился чемпионом Испании, обладателем Кубка и трех Суперкубков страны, трижды брал Суперкубок УЕФА и четыре раза побеждал на Клубном чемпионате мира.
В сезоне 2020/21 Модрич провел 48 матчей за «Реал» во всех турнирах и забил 6 мячей.
📸 @LukaModric10 firmó el contrato en la Ciudad Real Madrid acompañado por el presidente Florentino Pérez.#Modrić2022 pic.twitter.com/Wj6isAKwR0— Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 25, 2021
Источник — Sport.ua
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