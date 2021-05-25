ОФИЦИАЛЬНО. Модрич продлил контракт с Реалом

Мадридский «Реал» объявил о продлении контракта с полузащитником Лукой Модричем.

35-летний полузащитник подписал соглашение до 30 июня 2022 года.

Напомним, что Модрич играет за «Реал» с 2012 года. В составе мадридского клуба четыре раза стал победителем Лиги чемпионов, дважды становился чемпионом Испании, обладателем Кубка и трех Суперкубков страны, трижды брал Суперкубок УЕФА и четыре раза побеждал на Клубном чемпионате мира.

В сезоне 2020/21 Модрич провел 48 матчей за «Реал» во всех турнирах и забил 6 мячей.