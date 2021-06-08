Тоттенхэм повесил ценник на Кейна

Лидер «Тоттенхэма» Гарри Кейн намерен покинуть клуб нынешним летом. При этом «Шпоры» не горят желанием отпускать форварда.

«Тоттенхэм» будет требовать за Кейна 150 миллионов фунтов. Transfermarkt оценивает 27-летнего форварда в 120 миллионов евро.

В нынешнем сезоне на счету Кейна 33 гола и 17 ассистов в 49 матчах за «Тоттенхэм» во всех турнирах.