Куда уйдет? Гарри Кейн принял решение покинуть Тоттенхэм

Представители «Ман Юнайтед», «Ман Сити» и «Челси» уже зашевелились

  • 17.05.2021 21:57
  • 1331 просмотр
  • 2 комментария
Куда уйдет? Гарри Кейн принял решение покинуть Тоттенхэм
© Getty Images/Global Images Ukraine

Форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн принял решение сменить клуб в летнее трансферное окно.

27-летний англичанин проинформировал руководство «шпор», что хочет уйти из клуба. Однако «Тоттенхэм» не хочет продавать лучшего бомбардира АПЛ.

Представители клубов «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и «Челси» уже контактировали с окружением Гарри Кейна, чтобы узнать детали возможного трансфера нападающего.

Гарри Кейн за основу «шпор» дебютировал в 2011 году. В текущем сезоне АПЛ провел 33 матча и забил 22 гола.

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Источник — Sky Sports

(8 голосов)

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Комментарии
    аоот оооит
    online
      аоот оооит, 17.05.2021 22:40
    0
    Мостится в харьков полюбэ
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 17.05.2021 22:17
    0
    10 лет в Тоттенхэме. Пора идти на повышение.
    Ссылка
    аоот оооит
    online
      аоот оооит, 17.05.2021 22:40
    0
    Мостится в харьков полюбэ
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 17.05.2021 22:17
    0
    10 лет в Тоттенхэме. Пора идти на повышение.
    Ссылка
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