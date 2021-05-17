Куда уйдет? Гарри Кейн принял решение покинуть Тоттенхэм

Форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн принял решение сменить клуб в летнее трансферное окно.
27-летний англичанин проинформировал руководство «шпор», что хочет уйти из клуба. Однако «Тоттенхэм» не хочет продавать лучшего бомбардира АПЛ.
Представители клубов «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и «Челси» уже контактировали с окружением Гарри Кейна, чтобы узнать детали возможного трансфера нападающего.
Гарри Кейн за основу «шпор» дебютировал в 2011 году. В текущем сезоне АПЛ провел 33 матча и забил 22 гола.
Источник — Sky Sports
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