Куда уйдет? Гарри Кейн принял решение покинуть Тоттенхэм

Форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн принял решение сменить клуб в летнее трансферное окно.

27-летний англичанин проинформировал руководство «шпор», что хочет уйти из клуба. Однако «Тоттенхэм» не хочет продавать лучшего бомбардира АПЛ.

Представители клубов «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и «Челси» уже контактировали с окружением Гарри Кейна, чтобы узнать детали возможного трансфера нападающего.

Гарри Кейн за основу «шпор» дебютировал в 2011 году. В текущем сезоне АПЛ провел 33 матча и забил 22 гола.