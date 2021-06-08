Манчестер Юнайтед дает 45 миллионов за лучшего защитника Серии А

Кристиан Ромеро может покинуть «Аталанту»

  • 08.06.2021 15:32
  • 1422 просмотра
  • 1 комментарий
Манчестер Юнайтед дает 45 миллионов за лучшего защитника Серии А
© Getty Images/Global Images Ukraine. Кристиан Ромеро

«Манчестер Юнайтед» предложил «Аталанте» 45 миллионов евро за центрального защитника Кристиана Ромеро. Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.

Переговоры между клубами находятся на продвинутой стадии. Для самого игрока готов 5-летний контракт.

Нынешний сезон Ромеро провел в «Аталанте» на правах аренды из «Ювентуса». У клуба из Бергамо было право выкупа игрока за 16 миллионов евро, и «Аталанта» этой опцией воспользовалась.

На счету Ромеро 3 гола и 5 ассистов в 42 матчах за «Аталанту» во всех турнирах. 23-летний аргентинец был признан лучшим защитником Серии А сезона 2020/2021.

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Источник — твиттер Николо Скиры

(1 голос)

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Комментарии
    Віталій Яценко
    online
      Віталій Яценко, 08.06.2021 15:47
    0
    Ну, да де Ліхт, Кулібалі, Бастоні, де Врей, Шкріняр нервово відпочивають... Вони ж всі кращі за кращого захисника серії А Ромеро, але чого не скажеш для успішного продажу))
    Ссылка
    Віталій Яценко
    online
      Віталій Яценко, 08.06.2021 15:47
    0
    Ну, да де Ліхт, Кулібалі, Бастоні, де Врей, Шкріняр нервово відпочивають... Вони ж всі кращі за кращого захисника серії А Ромеро, але чого не скажеш для успішного продажу))
    Ссылка
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