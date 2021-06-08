Манчестер Юнайтед дает 45 миллионов за лучшего защитника Серии А

«Манчестер Юнайтед» предложил «Аталанте» 45 миллионов евро за центрального защитника Кристиана Ромеро. Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.

Переговоры между клубами находятся на продвинутой стадии. Для самого игрока готов 5-летний контракт.

Нынешний сезон Ромеро провел в «Аталанте» на правах аренды из «Ювентуса». У клуба из Бергамо было право выкупа игрока за 16 миллионов евро, и «Аталанта» этой опцией воспользовалась.

На счету Ромеро 3 гола и 5 ассистов в 42 матчах за «Аталанту» во всех турнирах. 23-летний аргентинец был признан лучшим защитником Серии А сезона 2020/2021.