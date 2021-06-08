Сергей КОВАЛЕЦ: «С Нидерландами поставил бы 55 на 45 в пользу Украины»

Экс-главный тренер молодежной сборной Украины Сергей Ковалец после победы украинцев в товарищеском матче против Кипра (4:0) поделился ожиданиями от старта команды на Евро-2020.

«Как показалось, у нашей команды сейчас состояние приближено к оптимальному, а за оставшийся недельный цикл тренерский штаб попытается убрать все шероховатости. Работа на сборе была проведена качественно.

Матч с киприотами, хотя соперник был не самый сильный, безусловно, добавил уверенности футболистам сборной Украины. У Нидерландов сильная сборная, но в последнее время в ее игре присутствует некая неуверенность в контрольных матчах, отсутствует надежность, что, к примеру, продемонстрировал поединок против шотландцев. Мне даже показалось, что нидерландские футболисты чересчур берегут себя, не доигрывают эпизоды до конца. Не хочу приуменьшать мощь команды Франка де Бура, но сейчас в процентом отношении я бы поставил 55 на 45 в пользу сборной Украины. У нашей команды есть серьезный потенциал, важно, чтобы она его правильно использовала», - сказал Ковалец.

Напомним, что на групповом этапе чемпионата Европы сборная Украины сыграет с Нидерландами (13 июня), Австрией (17 июня) и Северной Македонией (21 июня).