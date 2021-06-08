Сергей КОВАЛЕЦ: «С Нидерландами поставил бы 55 на 45 в пользу Украины»

Известный специалист отметил украинскую сборную в преддверии Евро

  • 08.06.2021 15:13
  • 808 просмотров
  • 8 комментариев
Сергей КОВАЛЕЦ: «С Нидерландами поставил бы 55 на 45 в пользу Украины»
© УАФ

Экс-главный тренер молодежной сборной Украины Сергей Ковалец после победы украинцев в товарищеском матче против Кипра (4:0) поделился ожиданиями от старта команды на Евро-2020.

«Как показалось, у нашей команды сейчас состояние приближено к оптимальному, а за оставшийся недельный цикл тренерский штаб попытается убрать все шероховатости. Работа на сборе была проведена качественно.  

Матч с киприотами, хотя соперник был не самый сильный, безусловно, добавил уверенности футболистам сборной Украины. У Нидерландов сильная сборная, но в последнее время в ее игре присутствует некая неуверенность в контрольных матчах, отсутствует надежность, что, к примеру, продемонстрировал поединок против шотландцев. Мне даже показалось, что нидерландские футболисты чересчур берегут себя, не доигрывают эпизоды до конца. Не хочу приуменьшать мощь команды Франка де Бура, но сейчас в процентом отношении я бы поставил 55 на 45 в пользу сборной Украины. У нашей команды есть серьезный потенциал, важно, чтобы она его правильно использовала», - сказал Ковалец.    

Напомним, что на групповом этапе чемпионата Европы сборная Украины сыграет с Нидерландами (13 июня), Австрией (17 июня) и Северной Македонией (21 июня).

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Источник — zbirna.com

(2 голоса)

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Комментарии
    Burevestnik
    online
      Burevestnik, 08.06.2021 16:09
    0
    norma_zap, 08.06.2021 15:46
    "Одно из двух - либо пациент жив, либо пациент мертв."
    А в футболе есть еще победа по швейцарской системе.
    таки да...
    Ссылка
    west_022
    online
      west_022, 08.06.2021 16:04
    0
    norma_zap, 08.06.2021 15:43
    Нидерланды дома играют - уже у них есть преимущество.
    в два мяча минимум
    Ссылка
    axylinam
      axylinam, 08.06.2021 15:58
    0
    Ковалец скромный мужик мог бы и 90-10 оценить в пользу наших
    Ссылка
    oppy
    online
      oppy, 08.06.2021 15:49
    +1
    Поставь-те. Но это было бы так в Донецке 2012. А тут играем в Нидерландах.
    Ссылка
    norma_zap
    online
      norma_zap, 08.06.2021 15:46
    +3
    Burevestnik, 08.06.2021 15:43
    55 на 45 - интересный прогноз...
    Наверное будет ничья, или проигрыш или выигрыш. Чего-то иного на 100% не будет!!!
    "Одно из двух - либо пациент жив, либо пациент мертв."
    А в футболе есть еще победа по швейцарской системе.
    Ссылка
    Burevestnik
    online
      Burevestnik, 08.06.2021 15:43
    +1
    55 на 45 - интересный прогноз...
    Наверное будет ничья, или проигрыш или выигрыш. Чего-то иного на 100% не будет!!!
    Ссылка
    norma_zap
    online
      norma_zap, 08.06.2021 15:43
    +2
    Нидерланды дома играют - уже у них есть преимущество.
    Ссылка
    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 08.06.2021 15:31
    0
    Та точно, Бур уже спрятался )) Ну зачем нести уже откровенную чушь.
    Ссылка
    norma_zap
    online
      norma_zap, 08.06.2021 15:46
    +3
    Burevestnik, 08.06.2021 15:43
    55 на 45 - интересный прогноз...
    Наверное будет ничья, или проигрыш или выигрыш. Чего-то иного на 100% не будет!!!
    "Одно из двух - либо пациент жив, либо пациент мертв."
    А в футболе есть еще победа по швейцарской системе.
    Ссылка
    norma_zap
    online
      norma_zap, 08.06.2021 15:43
    +2
    Нидерланды дома играют - уже у них есть преимущество.
    Ссылка
    oppy
    online
      oppy, 08.06.2021 15:49
    +1
    Поставь-те. Но это было бы так в Донецке 2012. А тут играем в Нидерландах.
    Ссылка
    Burevestnik
    online
      Burevestnik, 08.06.2021 15:43
    +1
    55 на 45 - интересный прогноз...
    Наверное будет ничья, или проигрыш или выигрыш. Чего-то иного на 100% не будет!!!
    Ссылка
    Burevestnik
    online
      Burevestnik, 08.06.2021 16:09
    0
    norma_zap, 08.06.2021 15:46
    "Одно из двух - либо пациент жив, либо пациент мертв."
    А в футболе есть еще победа по швейцарской системе.
    таки да...
    Ссылка
    west_022
    online
      west_022, 08.06.2021 16:04
    0
    norma_zap, 08.06.2021 15:43
    Нидерланды дома играют - уже у них есть преимущество.
    в два мяча минимум
    Ссылка
    axylinam
      axylinam, 08.06.2021 15:58
    0
    Ковалец скромный мужик мог бы и 90-10 оценить в пользу наших
    Ссылка
    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 08.06.2021 15:31
    0
    Та точно, Бур уже спрятался )) Ну зачем нести уже откровенную чушь.
    Ссылка
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