Виталий КЛИЧКО: «Новая форма добавляет Украине духа и воли к победе»

Мэр Киева – о новой форме сборной Украины

  • 08.06.2021 14:50
  • 1593 просмотра
  • 7 комментариев
Виталий КЛИЧКО: «Новая форма добавляет Украине духа и воли к победе»
© facebook.com/Vitaliy.Klychko

Легендарный боксер и мэр Киева Виталий Кличко считает, что новая форма сборной Украины вдохновила команду Андрея Шевченко на разгромную победу в контрольном матче с Кипром (4:0):

«Друзья! Когда форма добавляет духа и воли к победе!

Вчера впервые в новой форме, которая уже вызвала большой резонанс, сборная Украины вышла на товарищеский матч со сборной Кипра. И блестяще победила со счетом 4:0.

Поздравляю и благодарю наших футболистов!

Украина победит! В широком смысле!

Слава Украине!».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Facebook

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Istm
      Istm, 08.06.2021 16:20
    0
    футфан, 08.06.2021 16:01
    Болельщикам, которые будут носить новую форму сборной Украины на территории России, может грозить тюремное заключение сроком до четырех лет.
    Как рассказал российский адвокат Игорь Бушманов, ношение футболки с изображением контура Украины с Крымским полуостровом может быть расценено как "сепаратизм".
    "Если кто-то наденет эту футболку на территории РФ, то такие действия могут быть расценены как сепаратизм - публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной на нарушение территориальной целостности РФ.
    Говоря простым языком, болельщикам не стоит надевать эту футболку сборной Украины на территории РФ. В противном случае они могут быть привлечены к административной ответственности, а в случае повторного правонарушения - к уголовной сроком до четырех лет", - приводит слова Бушманова Sport24.
    Адвокат также подчеркнул, что если эти действия будут совершены с использованием СМИ или для личного блога, то тогда человека могут посадить на пять лет.
    в фашистській росії взагалі не можна проводити ніякі міжнародні форуми.
    Ссылка
    Robert Monroe
    online
      Robert Monroe, 08.06.2021 16:16
    +1
    футфан, 08.06.2021 16:01
    Болельщикам, которые будут носить новую форму сборной Украины на территории России, может грозить тюремное заключение сроком до четырех лет.
    Как рассказал российский адвокат Игорь Бушманов, ношение футболки с изображением контура Украины с Крымским полуостровом может быть расценено как "сепаратизм".
    "Если кто-то наденет эту футболку на территории РФ, то такие действия могут быть расценены как сепаратизм - публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной на нарушение территориальной целостности РФ.
    Говоря простым языком, болельщикам не стоит надевать эту футболку сборной Украины на территории РФ. В противном случае они могут быть привлечены к административной ответственности, а в случае повторного правонарушения - к уголовной сроком до четырех лет", - приводит слова Бушманова Sport24.
    Адвокат также подчеркнул, что если эти действия будут совершены с использованием СМИ или для личного блога, то тогда человека могут посадить на пять лет.
    Кацапів скоро будуть саджати за все підряд. Але ж вони самі обрали авторитаризм, то на що вони сподівалися? Нехай готуються до реінкарнації НКВД та цілування черевик новому сраліну.
    Ссылка
    Robert Monroe
    online
      Robert Monroe, 08.06.2021 16:12
    -1
    аоот оооит, 08.06.2021 15:56
    Может стоит попробовать с бойлерами в европейской столице в 2021 году разобраться? Или с переработкой мусора?
    Це щось із серії кукарікання "чем сносить памятники и переименовывать улицы, лучше бы экономику подняли"? Як ватні мізки пов'язують господарство/економіку з ідеологією?
    Ссылка
    Robert Monroe
    online
      Robert Monroe, 08.06.2021 16:10
    0
    bullyUA, 08.06.2021 15:33
    При всей моей нелюбви к Павелко, но за форму ему большое спасибо.
    Хто сказав, що Павелко має до її створення хоч якесь відношення?
    Ссылка
    футфан
      футфан, 08.06.2021 16:01
    0
    Болельщикам, которые будут носить новую форму сборной Украины на территории России, может грозить тюремное заключение сроком до четырех лет.
    Как рассказал российский адвокат Игорь Бушманов, ношение футболки с изображением контура Украины с Крымским полуостровом может быть расценено как "сепаратизм".
    "Если кто-то наденет эту футболку на территории РФ, то такие действия могут быть расценены как сепаратизм - публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной на нарушение территориальной целостности РФ.
    Говоря простым языком, болельщикам не стоит надевать эту футболку сборной Украины на территории РФ. В противном случае они могут быть привлечены к административной ответственности, а в случае повторного правонарушения - к уголовной сроком до четырех лет", - приводит слова Бушманова Sport24.
    Адвокат также подчеркнул, что если эти действия будут совершены с использованием СМИ или для личного блога, то тогда человека могут посадить на пять лет.
    Ссылка
    аоот оооит
      аоот оооит, 08.06.2021 15:56
    +1
    Может стоит попробовать с бойлерами в европейской столице в 2021 году разобраться? Или с переработкой мусора?
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 08.06.2021 15:33
    +1
    При всей моей нелюбви к Павелко, но за форму ему большое спасибо.
    Ссылка
    Robert Monroe
    online
      Robert Monroe, 08.06.2021 16:16
    +1
    футфан, 08.06.2021 16:01
    Болельщикам, которые будут носить новую форму сборной Украины на территории России, может грозить тюремное заключение сроком до четырех лет.
    Как рассказал российский адвокат Игорь Бушманов, ношение футболки с изображением контура Украины с Крымским полуостровом может быть расценено как "сепаратизм".
    "Если кто-то наденет эту футболку на территории РФ, то такие действия могут быть расценены как сепаратизм - публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной на нарушение территориальной целостности РФ.
    Говоря простым языком, болельщикам не стоит надевать эту футболку сборной Украины на территории РФ. В противном случае они могут быть привлечены к административной ответственности, а в случае повторного правонарушения - к уголовной сроком до четырех лет", - приводит слова Бушманова Sport24.
    Адвокат также подчеркнул, что если эти действия будут совершены с использованием СМИ или для личного блога, то тогда человека могут посадить на пять лет.
    Кацапів скоро будуть саджати за все підряд. Але ж вони самі обрали авторитаризм, то на що вони сподівалися? Нехай готуються до реінкарнації НКВД та цілування черевик новому сраліну.
    Ссылка
    аоот оооит
      аоот оооит, 08.06.2021 15:56
    +1
    Может стоит попробовать с бойлерами в европейской столице в 2021 году разобраться? Или с переработкой мусора?
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 08.06.2021 15:33
    +1
    При всей моей нелюбви к Павелко, но за форму ему большое спасибо.
    Ссылка
    Istm
      Istm, 08.06.2021 16:20
    0
    футфан, 08.06.2021 16:01
    Болельщикам, которые будут носить новую форму сборной Украины на территории России, может грозить тюремное заключение сроком до четырех лет.
    Как рассказал российский адвокат Игорь Бушманов, ношение футболки с изображением контура Украины с Крымским полуостровом может быть расценено как "сепаратизм".
    "Если кто-то наденет эту футболку на территории РФ, то такие действия могут быть расценены как сепаратизм - публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной на нарушение территориальной целостности РФ.
    Говоря простым языком, болельщикам не стоит надевать эту футболку сборной Украины на территории РФ. В противном случае они могут быть привлечены к административной ответственности, а в случае повторного правонарушения - к уголовной сроком до четырех лет", - приводит слова Бушманова Sport24.
    Адвокат также подчеркнул, что если эти действия будут совершены с использованием СМИ или для личного блога, то тогда человека могут посадить на пять лет.
    в фашистській росії взагалі не можна проводити ніякі міжнародні форуми.
    Ссылка
    Robert Monroe
    online
      Robert Monroe, 08.06.2021 16:10
    0
    bullyUA, 08.06.2021 15:33
    При всей моей нелюбви к Павелко, но за форму ему большое спасибо.
    Хто сказав, що Павелко має до її створення хоч якесь відношення?
    Ссылка
    футфан
      футфан, 08.06.2021 16:01
    0
    Болельщикам, которые будут носить новую форму сборной Украины на территории России, может грозить тюремное заключение сроком до четырех лет.
    Как рассказал российский адвокат Игорь Бушманов, ношение футболки с изображением контура Украины с Крымским полуостровом может быть расценено как "сепаратизм".
    "Если кто-то наденет эту футболку на территории РФ, то такие действия могут быть расценены как сепаратизм - публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной на нарушение территориальной целостности РФ.
    Говоря простым языком, болельщикам не стоит надевать эту футболку сборной Украины на территории РФ. В противном случае они могут быть привлечены к административной ответственности, а в случае повторного правонарушения - к уголовной сроком до четырех лет", - приводит слова Бушманова Sport24.
    Адвокат также подчеркнул, что если эти действия будут совершены с использованием СМИ или для личного блога, то тогда человека могут посадить на пять лет.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности