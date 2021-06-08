Виталий КЛИЧКО: «Новая форма добавляет Украине духа и воли к победе»

Легендарный боксер и мэр Киева Виталий Кличко считает, что новая форма сборной Украины вдохновила команду Андрея Шевченко на разгромную победу в контрольном матче с Кипром (4:0):

«Друзья! Когда форма добавляет духа и воли к победе!

Вчера впервые в новой форме, которая уже вызвала большой резонанс, сборная Украины вышла на товарищеский матч со сборной Кипра. И блестяще победила со счетом 4:0.

Поздравляю и благодарю наших футболистов!

Украина победит! В широком смысле!

Слава Украине!».