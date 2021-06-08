Виталий КЛИЧКО: «Новая форма добавляет Украине духа и воли к победе»

Легендарный боксер и мэр Киева Виталий Кличко считает, что новая форма сборной Украины вдохновила команду Андрея Шевченко на разгромную победу в контрольном матче с Кипром (4:0):
«Друзья! Когда форма добавляет духа и воли к победе!
Вчера впервые в новой форме, которая уже вызвала большой резонанс, сборная Украины вышла на товарищеский матч со сборной Кипра. И блестяще победила со счетом 4:0.
Поздравляю и благодарю наших футболистов!
Украина победит! В широком смысле!
Слава Украине!».
Источник — Facebook
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Как рассказал российский адвокат Игорь Бушманов, ношение футболки с изображением контура Украины с Крымским полуостровом может быть расценено как "сепаратизм".
"Если кто-то наденет эту футболку на территории РФ, то такие действия могут быть расценены как сепаратизм - публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной на нарушение территориальной целостности РФ.
Говоря простым языком, болельщикам не стоит надевать эту футболку сборной Украины на территории РФ. В противном случае они могут быть привлечены к административной ответственности, а в случае повторного правонарушения - к уголовной сроком до четырех лет", - приводит слова Бушманова Sport24.
Адвокат также подчеркнул, что если эти действия будут совершены с использованием СМИ или для личного блога, то тогда человека могут посадить на пять лет.
Как рассказал российский адвокат Игорь Бушманов, ношение футболки с изображением контура Украины с Крымским полуостровом может быть расценено как "сепаратизм".
"Если кто-то наденет эту футболку на территории РФ, то такие действия могут быть расценены как сепаратизм - публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной на нарушение территориальной целостности РФ.
Говоря простым языком, болельщикам не стоит надевать эту футболку сборной Украины на территории РФ. В противном случае они могут быть привлечены к административной ответственности, а в случае повторного правонарушения - к уголовной сроком до четырех лет", - приводит слова Бушманова Sport24.
Адвокат также подчеркнул, что если эти действия будут совершены с использованием СМИ или для личного блога, то тогда человека могут посадить на пять лет.
Как рассказал российский адвокат Игорь Бушманов, ношение футболки с изображением контура Украины с Крымским полуостровом может быть расценено как "сепаратизм".
"Если кто-то наденет эту футболку на территории РФ, то такие действия могут быть расценены как сепаратизм - публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной на нарушение территориальной целостности РФ.
Говоря простым языком, болельщикам не стоит надевать эту футболку сборной Украины на территории РФ. В противном случае они могут быть привлечены к административной ответственности, а в случае повторного правонарушения - к уголовной сроком до четырех лет", - приводит слова Бушманова Sport24.
Адвокат также подчеркнул, что если эти действия будут совершены с использованием СМИ или для личного блога, то тогда человека могут посадить на пять лет.
Как рассказал российский адвокат Игорь Бушманов, ношение футболки с изображением контура Украины с Крымским полуостровом может быть расценено как "сепаратизм".
"Если кто-то наденет эту футболку на территории РФ, то такие действия могут быть расценены как сепаратизм - публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной на нарушение территориальной целостности РФ.
Говоря простым языком, болельщикам не стоит надевать эту футболку сборной Украины на территории РФ. В противном случае они могут быть привлечены к административной ответственности, а в случае повторного правонарушения - к уголовной сроком до четырех лет", - приводит слова Бушманова Sport24.
Адвокат также подчеркнул, что если эти действия будут совершены с использованием СМИ или для личного блога, то тогда человека могут посадить на пять лет.
Как рассказал российский адвокат Игорь Бушманов, ношение футболки с изображением контура Украины с Крымским полуостровом может быть расценено как "сепаратизм".
"Если кто-то наденет эту футболку на территории РФ, то такие действия могут быть расценены как сепаратизм - публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной на нарушение территориальной целостности РФ.
Говоря простым языком, болельщикам не стоит надевать эту футболку сборной Украины на территории РФ. В противном случае они могут быть привлечены к административной ответственности, а в случае повторного правонарушения - к уголовной сроком до четырех лет", - приводит слова Бушманова Sport24.
Адвокат также подчеркнул, что если эти действия будут совершены с использованием СМИ или для личного блога, то тогда человека могут посадить на пять лет.
Как рассказал российский адвокат Игорь Бушманов, ношение футболки с изображением контура Украины с Крымским полуостровом может быть расценено как "сепаратизм".
"Если кто-то наденет эту футболку на территории РФ, то такие действия могут быть расценены как сепаратизм - публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной на нарушение территориальной целостности РФ.
Говоря простым языком, болельщикам не стоит надевать эту футболку сборной Украины на территории РФ. В противном случае они могут быть привлечены к административной ответственности, а в случае повторного правонарушения - к уголовной сроком до четырех лет", - приводит слова Бушманова Sport24.
Адвокат также подчеркнул, что если эти действия будут совершены с использованием СМИ или для личного блога, то тогда человека могут посадить на пять лет.
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