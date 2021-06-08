Василий КОБИН: «Сборная Украины близка к боевой форме»

Экс-игрок национальной сборной Украины Василий Кобин прокомментировал победу украинцев в товарищеском матче против Кипра (4:0), а также поделился ожиданиями от старта команды на Евро-2020.

«В заключительном спарринге — с Кипром нашим ребятам удалось добиться нужного результата и продемонстрировать качественный футбол. Это проблемы киприотов, почему у них вчера многое не получалось.

На мой взгляд, сборная Украины уже близка к своей боевой спортивной форме. Хотя не думаю, что главный тренер Андрей Шевченко уже определился со стартовым составом в первом матче в Амстердаме - с Нидерландами. Имеются вопросы по второму центральному защитнику, будут задействованы два опорных полузащитника или один. Конечно, очень много будет зависеть от избранной тактики. Конечно, все будет разложено по полочкам лишь накануне поединка с хозяевами», - сказал Кобин.

На групповом этапе чемпионата Европы сборная Украины сыграет с Нидерландами (13 июня), Австрией (17 июня) и Северной Македонией (21 июня).