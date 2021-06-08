Андрей Пятов повторил рекорд Александра Шовковского

Голкипер «Шахтера» провел 46-й сухой матч за сборную Украины

  • 08.06.2021 10:10
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Андрей Пятов повторил рекорд Александра Шовковского
© Фото Кирилла Дымова

Не пропустив в поединке с Кипром (4:0), Андрей Пятов записал в свой актив 46-й сухой матч за сборную Украины. Тем самым он повторил рекорд нашей национальной дружины, принадлежащий Александру Шовковскому. 19 игр Пятов отыграл на «ноль» в чемпионатах мира, 13 - в чемпионатах Европы, 12 - в товарищеских встречах и 2 - в Лиге наций.

Вратари, проведшие наибольшее количество сухих матчей за сборную Украины

Вратарь

Всего

ЧМ

ЧЕ

ЛН

МТ

ТМ

Александр ШОВКОВСКИЙ

46

16

10

-

4

16

Андрей ПЯТОВ

46

19

13

2

-

12

Валерий ВОРОБЬЕВ

4

-

2

-

-

2

Максим ЛЕВИЦКИЙ

4

1

-

-

-

3

Олег СУСЛОВ

4

1

3

-

-

-

Денис БОЙКО

3

-

-

-

-

3

Виталий РЕВА

3

-

2

-

-

1

Богдан ШУСТ

3

-

-

-

-

3

Дмитрий ШУТКОВ

3

-

-

-

-

3

ЧМ - чемпионат мира; ЧЕ - чемпионат Европы; ЛН - Лига наций; МТ - международный турнир; ТМ - товарищеский матч.

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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

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