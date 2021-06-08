Андрей Пятов повторил рекорд Александра Шовковского

Не пропустив в поединке с Кипром (4:0), Андрей Пятов записал в свой актив 46-й сухой матч за сборную Украины. Тем самым он повторил рекорд нашей национальной дружины, принадлежащий Александру Шовковскому. 19 игр Пятов отыграл на «ноль» в чемпионатах мира, 13 - в чемпионатах Европы, 12 - в товарищеских встречах и 2 - в Лиге наций.
Вратари, проведшие наибольшее количество сухих матчей за сборную Украины
|
Вратарь
|
Всего
|
ЧМ
|
ЧЕ
|
ЛН
|
МТ
|
ТМ
|
Александр ШОВКОВСКИЙ
|
46
|
16
|
10
|
-
|
4
|
16
|
Андрей ПЯТОВ
|
46
|
19
|
13
|
2
|
-
|
12
|
Валерий ВОРОБЬЕВ
|
4
|
-
|
2
|
-
|
-
|
2
|
Максим ЛЕВИЦКИЙ
|
4
|
1
|
-
|
-
|
-
|
3
|
Олег СУСЛОВ
|
4
|
1
|
3
|
-
|
-
|
-
|
Денис БОЙКО
|
3
|
-
|
-
|
-
|
-
|
3
|
Виталий РЕВА
|
3
|
-
|
2
|
-
|
-
|
1
|
Богдан ШУСТ
|
3
|
-
|
-
|
-
|
-
|
3
|
Дмитрий ШУТКОВ
|
3
|
-
|
-
|
-
|
-
|
3
ЧМ - чемпионат мира; ЧЕ - чемпионат Европы; ЛН - Лига наций; МТ - международный турнир; ТМ - товарищеский матч.
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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