Андрей Пятов повторил рекорд Александра Шовковского

Не пропустив в поединке с Кипром (4:0), Андрей Пятов записал в свой актив 46-й сухой матч за сборную Украины. Тем самым он повторил рекорд нашей национальной дружины, принадлежащий Александру Шовковскому. 19 игр Пятов отыграл на «ноль» в чемпионатах мира, 13 - в чемпионатах Европы, 12 - в товарищеских встречах и 2 - в Лиге наций.

Вратари, проведшие наибольшее количество сухих матчей за сборную Украины

Вратарь Всего ЧМ ЧЕ ЛН МТ ТМ Александр ШОВКОВСКИЙ 46 16 10 - 4 16 Андрей ПЯТОВ 46 19 13 2 - 12 Валерий ВОРОБЬЕВ 4 - 2 - - 2 Максим ЛЕВИЦКИЙ 4 1 - - - 3 Олег СУСЛОВ 4 1 3 - - - Денис БОЙКО 3 - - - - 3 Виталий РЕВА 3 - 2 - - 1 Богдан ШУСТ 3 - - - - 3 Дмитрий ШУТКОВ 3 - - - - 3

ЧМ - чемпионат мира; ЧЕ - чемпионат Европы; ЛН - Лига наций; МТ - международный турнир; ТМ - товарищеский матч.