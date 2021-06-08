Андрей ПАВЕЛКО: «Победа над Кипром — хорошее завершение подготовки к Евро»

Глава УАФ подвел итоги товарищеского поединка украинской национальной команды

  • 08.06.2021 08:51
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Андрей ПАВЕЛКО: «Победа над Кипром — хорошее завершение подготовки к Евро»
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Президент УАФ Андрей Павелко поделился мнением о победе сборной Украины над Кипром (4:0) в товарищеском матче.

«Уверенная победа сборной над Кипром — хорошее завершение подготовки к Евро-2020! И замечательный подарок Харькову и всем болельщикам, которые пришли поддержать «сине-желтых» на ОСК «Металлист». Дебют сборной в новой форме с картой Украины, вызвавший огромный ажиотаж в нашей стране и во всем мире, удался как нельзя лучше! И это на фарт! На фарт и то, что лидеры сборной, Андрей Ярмоленко, Роман Яремчук и Александр Зинченко, сегодня забили 4 гола. А нынешний финалист Лиги чемпионов Зинченко уже второй раз получает титул «Лев матча». Александр, поздравляю!

Благодарен нашим друзьям с Кипра за качественный спарринг для сборной Украины и продуктивную встречу с моим кипрским коллегой, членом Совета ФИФА Георгиосом Кумасом. Кстати, на форме сборной Кипра также есть карта этого государства. Поэтому любые претензии на эту тему просто абсурдны.

Уже завтра наша сборная отправится в Бухарест, в новой форме, наполненной энергетикой всей Украины. Верим в команду Андрея Шевченко и желаем нашим футболистам подойти к старту Евро в наилучшей игровой и психологической форме! Слава Украине!», — отметил Павелко.

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