Марта КОСТЮК: «Все готовит вас к тому, о чем вы просили»

18-летняя украинская теннисистка Марта Костюк прокомментировала поражение от Инги Свентек в поединке четвертого круга Ролан Гаррос.
«Все, через что вы проходите, готовит вас к тому, о чем вы просили», — написала Марта после матча.
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Источник — Instagram
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