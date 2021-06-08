Марта КОСТЮК: «Все готовит вас к тому, о чем вы просили»

Украинская теннисистка прокомментировала свой вылет с Ролан Гаррос

  • 08.06.2021 07:12
  • 1413 просмотров
  • 1 комментарий
Марта КОСТЮК: «Все готовит вас к тому, о чем вы просили»
© Getty Images/Global Images Ukraine

18-летняя украинская теннисистка Марта Костюк прокомментировала поражение от Инги Свентек в поединке четвертого круга Ролан Гаррос.

«Все, через что вы проходите, готовит вас к тому, о чем вы просили», — написала Марта после матча.

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Источник — Instagram

(3 голоса)

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Комментарии
    Vladdal
    online
      Vladdal, 08.06.2021 08:20
    +1
    Слишком умно для меня
    Ссылка
    Vladdal
    online
      Vladdal, 08.06.2021 08:20
    +1
    Слишком умно для меня
    Ссылка
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