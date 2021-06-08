Александр ГОЛОВКО: «Сборная Украины готова к чемпионату Европы»

Специалист доволен тем, в какой форме украинские футболисты

  • 08.06.2021 04:40
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Александр ГОЛОВКО: «Сборная Украины готова к чемпионату Европы»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший игрок сборной Украины Александр Головко прокомментировал победу украинцев в товарищеском матче против Кипра (4:0):

«Украина очень хорошо выглядит в плане подготовки. Все футболисты, которые выходили сегодня, видно, что думают не сегодняшней игре, а о том, как стартовать (на Евро прим.). Был момент, когда Кипру нужно было играть в контратаку и как по команде минимум 6-7 футболистов опускалось с этой не самой сильной командой ниже мяча. Это вселяет надежду о хорошей психологической подготовке к Евро. Хорошо, что сыграли на ноль.

Сейчас все складывается так, что команда готова к чемпионату Европы», - сказал Головко.

Отметим, что сборная Украины одержала 50-ю победу в товарищеских матчах.

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Источник — Футбол 1/2/3

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