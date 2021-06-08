Александр ГОЛОВКО: «Сборная Украины готова к чемпионату Европы»

Бывший игрок сборной Украины Александр Головко прокомментировал победу украинцев в товарищеском матче против Кипра (4:0):

«Украина очень хорошо выглядит в плане подготовки. Все футболисты, которые выходили сегодня, видно, что думают не сегодняшней игре, а о том, как стартовать (на Евро прим.). Был момент, когда Кипру нужно было играть в контратаку и как по команде минимум 6-7 футболистов опускалось с этой не самой сильной командой ниже мяча. Это вселяет надежду о хорошей психологической подготовке к Евро. Хорошо, что сыграли на ноль.

Сейчас все складывается так, что команда готова к чемпионату Европы», - сказал Головко.

Отметим, что сборная Украины одержала 50-ю победу в товарищеских матчах.