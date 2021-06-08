Алексей БЕЛИК: «Футболисты Кипра играли после кипрских пляжей»

Бывший игрок сборной Украины Алексей Белик прокомментировал победу украинцев в товарищеском матче против Кипра (4:0):
«Матч с Северной Ирландией был ключевым, потому что игра с Кипром - это тренировка с повышенной ответственностью. Потому что Кипр, не знаю, есть тренера специально ищут соперника, чтобы забить 5-6 мячей, чтобы команда почувствовала уверенность. Ясно, если взять класс Украины и Кипра, то мало кто сомневался в победе.
У футболистов Кипра сегодня кипрские пляжи, на 36-й минуте судороги. В разной функциональной готовности были команды», - сказал Белик .
Источник — Футбол 1/2/3
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.