Алексей БЕЛИК: «Футболисты Кипра играли после кипрских пляжей»

Эксперт высказался о разгромной победе Украины

  • 08.06.2021 03:26
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Алексей БЕЛИК: «Футболисты Кипра играли после кипрских пляжей»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший игрок сборной Украины Алексей Белик прокомментировал победу украинцев в товарищеском матче против Кипра (4:0):

«Матч с Северной Ирландией был ключевым, потому что игра с Кипром - это тренировка с повышенной ответственностью. Потому что Кипр, не знаю, есть тренера специально ищут соперника, чтобы забить 5-6 мячей, чтобы команда почувствовала уверенность. Ясно, если взять класс Украины и Кипра, то мало кто сомневался в победе.

У футболистов Кипра сегодня кипрские пляжи, на 36-й минуте судороги. В разной функциональной готовности были команды», - сказал Белик .

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Источник — Футбол 1/2/3

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