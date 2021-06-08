Ига СВЁНТЕК: «Костюк была на корте везде, у нее большое будущее»

Украинская теннисистка Марта Костюк (№81 WTA) завершила борьбу в основной сетке Открытого чемпионата Франции по теннису, уступив в четвертом круге Иге Свёнтек (3:6, 4:6).

После игры Свёнтек отдала должное Марте.

«Ее защита была просто сумасшедшей. Она была просто везде. У нее большое будущее впереди. Надеюсь, что мы еще много раз встретимся.

Несмотря на то, что я выиграла турнир в прошлом году, попадание в четвертьфинал турнира Большого шлема - не обычное дело. Так что я очень счастлива», - сказала Свёнтек.

В 1/4 финала Свентек сыграет с представительницей Греции Марией Саккари.