Ига СВЁНТЕК: «Костюк была на корте везде, у нее большое будущее»

Польская теннисистка похвалила украинку

  • 08.06.2021 02:15
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Ига СВЁНТЕК: «Костюк была на корте везде, у нее большое будущее»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Украинская теннисистка Марта Костюк (№81 WTA) завершила борьбу в основной сетке Открытого чемпионата Франции по теннису, уступив в четвертом круге Иге Свёнтек (3:6, 4:6).

После игры Свёнтек отдала должное Марте.

«Ее защита была просто сумасшедшей. Она была просто везде. У нее большое будущее впереди. Надеюсь, что мы еще много раз встретимся.

Несмотря на то, что я выиграла турнир в прошлом году, попадание в четвертьфинал турнира Большого шлема - не обычное дело. Так что я очень счастлива», - сказала Свёнтек.

В 1/4 финала Свентек сыграет с представительницей Греции Марией Саккари.

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