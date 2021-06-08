Марта Костюк – Ига Свёнтек. Видеообзор матча

Украинская теннисистка Марта Костюк (№81 WTA) завершила борьбу в основной сетке Открытого чемпионата Франции по теннису, уступив в четвертом круге Иге Свёнтек (3:6, 4:6).
Смотрите лучшие моменты матча:
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Источник — Sport.ua
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