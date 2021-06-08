Фарерские острова – Лихтенштейн – 5:1. Видео голов и обзор матча

В Европе проходит серия товарищеских матчей накануне Евро-2020.
Товарищеские матчи
7 июня
Фарерские острова – Лихтенштейн – 5:1
Голы: Клеминт Ольсен, 23, 65, Хендрикссон Ольсен, 38, 41, Давидсен, 79 (пен) – Геппель, 19.
События матча
|79'
|ГОЛ ! С пенальти забил Вильормур Давидсен (Фарерские острова).
|65'
|ГОЛ ! Мяч забил Клеминт Ольсен (Фарерские острова).
|41'
|ГОЛ ! Мяч забил Брандур Ольсен (Фарерские острова).
|38'
|ГОЛ ! Мяч забил Брандур Ольсен (Фарерские острова).
|23'
|ГОЛ ! Мяч забил Клеминт Ольсен (Фарерские острова).
|18'
|ГОЛ ! Мяч забил Макс Гопель (Лихтенштейн).
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Источник — Sport.ua
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