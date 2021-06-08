ОФИЦИАЛЬНО. Стало известно, кто возглавил итальянскую Верону

Итальянец Эусебио Ди Франческо назначен главным тренером «Вероны». Контракт с 51-летним специалистом рассчитан на два года, до лета 2023 года.
51-летний Ди Франческо недавно был уволен из «Кальяри». Итальянец сменил на своей должности хорвата Ивана Юрича, который ушел из команды по окончании сезона и перебрался в «Торино».
Ранее Эусебио Ди Франческо тренировал команды: «Виртус Ланчиано», «Пескара», «Лечче», «Сассуоло», «Рома», «Сампдория» и «Кальяри».
Команда «Верона» заняла 10-ю позицию турнирной таблице Серии А 2020/21.
#BenvenutoDiFrancesco— Hellas Verona FC (@HellasVeronaFC) June 7, 2021
💛💙💛💙 pic.twitter.com/BUk8qkAs65
Εὐσέβιος ➕ Ἑλλάς ➜ 2️⃣0️⃣2️⃣3️⃣— Hellas Verona FC (@HellasVeronaFC) June 7, 2021
🟡🔵 #BenvenutoDiFrancesco #HVFC #difendiamolA pic.twitter.com/2rn5WASq5B
Источник — Sport.ua
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