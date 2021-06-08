ОФИЦИАЛЬНО. Стало известно, кто возглавил итальянскую Верону

Эусебио Ди Франческо подписал контракт до лета 2023 года

  • 08.06.2021 00:23
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ОФИЦИАЛЬНО. Стало известно, кто возглавил итальянскую Верону
© Getty Images/Global Images Ukraine. Эусебио Ди Франческо

Итальянец Эусебио Ди Франческо назначен главным тренером «Вероны». Контракт с 51-летним специалистом рассчитан на два года, до лета 2023 года.

51-летний Ди Франческо недавно был уволен из «Кальяри». Итальянец сменил на своей должности хорвата Ивана Юрича, который ушел из команды по окончании сезона и перебрался в «Торино».

Ранее Эусебио Ди Франческо тренировал команды: «Виртус Ланчиано», «Пескара», «Лечче», «Сассуоло», «Рома», «Сампдория» и «Кальяри».

Команда «Верона» заняла 10-ю позицию турнирной таблице Серии А 2020/21.

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Источник — Sport.ua

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