ОФИЦИАЛЬНО. Стало известно, кто возглавил итальянскую Верону

Итальянец Эусебио Ди Франческо назначен главным тренером «Вероны». Контракт с 51-летним специалистом рассчитан на два года, до лета 2023 года.

51-летний Ди Франческо недавно был уволен из «Кальяри». Итальянец сменил на своей должности хорвата Ивана Юрича, который ушел из команды по окончании сезона и перебрался в «Торино».

Ранее Эусебио Ди Франческо тренировал команды: «Виртус Ланчиано», «Пескара», «Лечче», «Сассуоло», «Рома», «Сампдория» и «Кальяри».

Команда «Верона» заняла 10-ю позицию турнирной таблице Серии А 2020/21.