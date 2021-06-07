Сборная Украины одержала 50-ю победу в товарищеских матчах

Победа над Кипром (4:0) стала 50-й для сборной Украины в товарищеских матчах. 29 викторий наша команда отпраздновала дома, 12 - в гостях и 9 - на нейтральном поле. Победный юбилей украинцы отметили двумя же голевыми юбилеями. Андрей Ярмоленко стал автором 200-го гола сборной на своем поле (первый в ворота киприотов), а Александр Зинченко - 150-го в товарищеских встречах.