Тренер Кипра: «Украина играет в нападении более технично, чем Венгрия»

Никос Костеноглу прокомментировал поражение в Харькове от Украины

  • 07.06.2021 23:57
  • 796 просмотров
  • 2 комментария
Тренер Кипра: «Украина играет в нападении более технично, чем Венгрия»
© cfa.com.cy. Никос Костеноглу

Главный тренер сборной Кипра Никос Костеноглу на послематчевой пресс-конференции прокомментировал поражение в товарищеском матче от Украины (0:4):

– Неудачный матч для нас, что и говорить. Несмотря на то, что мы неплохо начали игру, удерживали свои ворота на замке на протяжении 35 минут, мы пропустили с пенальти и остались в меньшинстве.

Несмотря на это, имели шанс сравнять счет, но упустили его, а затем в наши ворота был назначен второй пенальти. С этого момента игра была решена, но ребята пытались что-то сделать.

Печальный опыт для нас. Но мы сегодня играли с очень сильным соперником, и не преуменьшаем возможности нашей команды. Получили сегодня опыт и готовимся к сентябрьским матчам отборочного цикла ЧМ-2022.

 Не так давно вы провели товарищеский матч с еще одним участником Евро-2020  сборной Венгрии. У какой команды больше шансов на Евро-2020  у сборной Украины или у сборной Венгрии?

– Команда Украины более качественная, играет более технично в нападении. Нам сегодня было сложно. Правда, надо учитывать, что мы сегодня были более уставшими по сравнению с матчем против Венгрии.

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Источник — Динамо Киев от Шурика

(5 голосов)

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Комментарии
    KeniSan
    online
      KeniSan, 08.06.2021 00:32
    +1
    Нашел с кем сравнивать)
    Ссылка
    Mercedes-Benz
    online
      Mercedes-Benz, 08.06.2021 00:07
    0
    рейтинг FIFA: 1ОО место, игроков под 1О млн по маркту, у нас под 2ОО ... ) еще б было не обыграть их
    Ссылка
    KeniSan
    online
      KeniSan, 08.06.2021 00:32
    +1
    Нашел с кем сравнивать)
    Ссылка
    Mercedes-Benz
    online
      Mercedes-Benz, 08.06.2021 00:07
    0
    рейтинг FIFA: 1ОО место, игроков под 1О млн по маркту, у нас под 2ОО ... ) еще б было не обыграть их
    Ссылка
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