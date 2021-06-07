Тренер Кипра: «Украина играет в нападении более технично, чем Венгрия»

Главный тренер сборной Кипра Никос Костеноглу на послематчевой пресс-конференции прокомментировал поражение в товарищеском матче от Украины (0:4):

– Неудачный матч для нас, что и говорить. Несмотря на то, что мы неплохо начали игру, удерживали свои ворота на замке на протяжении 35 минут, мы пропустили с пенальти и остались в меньшинстве.

Несмотря на это, имели шанс сравнять счет, но упустили его, а затем в наши ворота был назначен второй пенальти. С этого момента игра была решена, но ребята пытались что-то сделать.

Печальный опыт для нас. Но мы сегодня играли с очень сильным соперником, и не преуменьшаем возможности нашей команды. Получили сегодня опыт и готовимся к сентябрьским матчам отборочного цикла ЧМ-2022.

– Не так давно вы провели товарищеский матч с еще одним участником Евро-2020 – сборной Венгрии. У какой команды больше шансов на Евро-2020 – у сборной Украины или у сборной Венгрии?

– Команда Украины более качественная, играет более технично в нападении. Нам сегодня было сложно. Правда, надо учитывать, что мы сегодня были более уставшими по сравнению с матчем против Венгрии.