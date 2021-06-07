ФОТО. Назван лев матча против Кипра в составе сборной Украины

Хавбек сборной Александр Зинченко получил ценный приз от спонсоров

  • 07.06.2021 22:29
  • 1280 просмотров
  • 2 комментария
ФОТО. Назван лев матча против Кипра в составе сборной Украины
© УАФ

7 июня в Харькове прошел товарищеский матч между сборными Украины и Кипра (4:0).

Награду «Лев матча» по результатам зрительского голосования во второй раз получил хавбек сборной Украины Александр Зинченко, автор одного из голов.

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Сергей Шец
    online
      Сергей Шец, 07.06.2021 22:47
    0
    Ну оба хорошо играли! Что Ярмола, что Зина! Тут уже выбор симпатий пал на Зину!
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    nordi
    online
      nordi, 07.06.2021 22:44
    +1
    а я б віддав Ярмоленку.
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    nordi
    online
      nordi, 07.06.2021 22:44
    +1
    а я б віддав Ярмоленку.
    Ссылка
    Сергей Шец
    online
      Сергей Шец, 07.06.2021 22:47
    0
    Ну оба хорошо играли! Что Ярмола, что Зина! Тут уже выбор симпатий пал на Зину!
    Ссылка
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