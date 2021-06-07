ФОТО. Назван лев матча против Кипра в составе сборной Украины

7 июня в Харькове прошел товарищеский матч между сборными Украины и Кипра (4:0).
Награду «Лев матча» по результатам зрительского голосования во второй раз получил хавбек сборной Украины Александр Зинченко, автор одного из голов.
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Источник — Sport.ua
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