Александр ЗИНЧЕНКО: «Даже на финале Лиги чемпионов было меньше зрителей»

24-летний полузащитник сборной Украины Александр Зинченко был признан лучшим игроком товарищеского матча с Кипром (4:0).
«Хотел поблагодарить болельщиков за невероятную поддержку, которую мы получаем каждый раз на полях в Украине. Я уже не помню, когда в последний раз играл при таком количестве зрителей — даже на финале Лиги чемпионов было меньше людей. Спасибо за признание. Главное, что мы выиграли и в хороших кондициях готовимся к чемпионату Европы», — сказал Зинченко.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Футбол 1/2/3
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.