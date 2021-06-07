Александр ЗИНЧЕНКО: «Даже на финале Лиги чемпионов было меньше зрителей»

24-летний полузащитник сборной Украины Александр Зинченко был признан лучшим игроком товарищеского матча с Кипром (4:0).

«Хотел поблагодарить болельщиков за невероятную поддержку, которую мы получаем каждый раз на полях в Украине. Я уже не помню, когда в последний раз играл при таком количестве зрителей — даже на финале Лиги чемпионов было меньше людей. Спасибо за признание. Главное, что мы выиграли и в хороших кондициях готовимся к чемпионату Европы», — сказал Зинченко.